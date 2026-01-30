Hol Kampı ve çevresi askeri bölge ilan edildi

Heyet Tahrir El-Şam (HTŞ) güçlerinin oluşturduğu Suriye ordusu, Haseke ilinin güneyinde yer alan ve IŞİD üyelerinin çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan ailelerinin tutulduğu Hol Kampı ve çevresinin askeri bölge ilan edildiğini duyurdu.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'de yayımlanan ordu açıklamasında, Hol Kampı ve çevresinin kapalı bölge ilan edildiği, bölgeden geçen otoyoldan ise "durmadan geçişlere" izin verileceği aktarıldı.

Haberde, açıklamaya ek olarak askeri bölge ilan edilen bölgenin haritası da paylaşıldı.

HOL KAMPI

ABD'nin 2003'te Irak'ı işgaliyle başlayan çatışmalardan kaçanlar için kurulan Hol Kampı, Suriye'nin doğusundaki Haseke ilinde yer alıyor.

YPG, bu kampta IŞİD ile çatışmalardan kaçan sivillerin yanı sıra teslim olan bazı IŞİD'lileri ve ailelerini tutuyordu. Bir zamanlar 50-60 bin kişinin bulunduğu bu kampın nüfusunun şimdilerde 20 binin altına düştüğü belirtiliyor.