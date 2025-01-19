Holdingleri değil, Eskişehir'i koru
Eskişehir Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü'nün Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik hakkında soruşturma yapılmasına izin vermemesi protesto edildi. Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu üyeleri "Hikmet Çelik’i Eskişehir’de istenmeyen insan ilan ediyoruz. Kamuyu burada tekrar göreve davet ediyoruz" çağrısı yaptı
Eskişehir Valiliği, Cengiz Holding tarafından Atalan ve Alpagut mahallelerini kapsayan alanda yapılması planlanan altın gümüş madeninin ÇED süreci kapsamında 15 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen Halkın Bilgilendirme Toplantısı’ndaki tavrı nedeniyle birçok kurum tarafından suç duyurusunda bulunulan Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik hakkında soruşturma yapılmasına izin vermemesi tepki çekti.
Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu üyeleri Kanatlı AVM önünde bir araya gelerek Çelik ve hakkında soruşturma izni vermeyen Valilik, verilmeyen tutanaklar ve Kaymaz'da mahkeme kararının tanınmamasını protesto etti.
"Sakarya vadisi yok olmasın", "Doğa, yaşam, özgürlük","Kaymaz'da neler oluyor?", "Alpagut Atalan halkın katılım toplantısı tutanakları nerede?", "Holdingleri değil, Eskişehir'i koru", "Hikmet Çelik'i değil, Eskişehir'i koru" yazılı döviz ve pankartları açtı.
Burada grup adına açıklama yapan avukat Mert Yedek, Eskişehir için hayati bir önem taşıyan altın ve gümüş madeni projelerindeki gelişmeleri bütün kamuoyunun yakından takip ettiğini belirterek "Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır A.Ş. tarafından yapılması planlanan Alpagut-Atalan bölgesinde siyanürlü altın ve gümüş madeni projesi kapsamında ÇED yönetmeliği gereğince 15 Ağutos 2024 tarihinde, Eskişehir ili Mihalgazi ilçesi Alpagut mahallesinde, Halkın Katılımı Toplantısı yapılması planlanmıştı. Ancak, Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik'in toplantıyı mevzuat gereği yönettiği sırada, aldığı kararlar ve gerçekleştirdiği fiillerle toplantı gerçekleştirilememiş ve halkın bilgilendirilmesi sağlanamamıştı. Bunun üzerine, Hikmet Çelik hakkında, platformumuz bileşenlerince birçok fiil nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştu. 13 Ocak 2025 tarihinde, Eskişehir Valiliği İl İdare Kurulu’nun Hikmet Çelik için soruşturma izni verilmemesi kararını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu karar, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüteceği soruşturmadan sürecin kaçırılması ve suç duyurusunda bulunduğumuz fiiller idari soruşturmaya konu edilmesi gerektiği halde idari bir tahikat yürütülmesine bile gerek duyulmadan yetki sınırlarının aşılarak yargılamanın önüne geçilmesi anlamına gelmektedir" dedi.
"İTİRAZ EDECEĞİZ"
Eskişehir Valiliği İl İdare Kurulunun kararının Hikmet Çelik’i korumaya dönük olduğunu vurgulayan Yedek, şöyle devam etti:
"Suç duyurusunda bulunduğumuz fiiller görevi kötüye kullanma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, hakaret, tehdittir. Bu suçlar görev suçu olup idari mercilerin verdiği karar adli mercilerin yetkisini elinden almaktadır ve bu nedenle verilen karar hukuka aykırıdır. Eskişehir Valiliği İl İdare Kurulu’nun kararına karşı itiraz hakkımızı kullanacağımızı buradan duyururuz. Hikmet Çelik toplantı sırasında platformumuzun yerli ve milli projelerin hepsine karşı olduğunu ve yanlış bilgilerle propaganda yaptığımızı belirtmiştir. Bu projenin Avrupa standartlarında yapıldığını iddia etmiş ve proje kapsamında yüz binlerce ağacın kesileceği bilinen projeyi halka anlatırken terenize, rokanıza, maydanozunuza, ağacınıza hiçbir zarar gelmeyecek diyerek, yanlış bilgilerle şirket adına taahhütlerde bulunmuştur. Konuşmak isteyen birçok insanın mikrofonunu kapatmış, ifade özgürlüğünü engellemiş, tepki gösterenlere de açıkça hakaret etmiştir. Platformumuzu provokasyon yapmakla itham ederek toplantıda halkı adeta devlet düşmanı olduğumuzu iddia etmeye çalışmıştır.
"HİKMET ÇELİK KAMUSAL GÜCÜNÜ ŞİRKET YARARINA KULLANDI"
Projeye dönük eleştiri sunanlara devlete hakaret ediyorsunuz diyerek toplantının gidişatını yetkilerini kullanarak saptırmıştır. Toplantı tutanaklarını katılımcılarla paylaşmadan, itiraz dilekçelerini kabul etmeden usulsüz bir şekilde toplantıyı sonlandırmıştır. Açıkça Hikmet Çelik toplantı esnasında kendisine sağlanan kamusal gücü şirket yararına kullanmıştır. Bütün bu anlatılan hususlardan da anlaşılacağı üzere; Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik tarafsızlığını yitirmiş, objektif ve adil olma kabiliyetine şüphe düşürmüştür. Devlet memuru olarak bir kamu kurumunu temsil etmesi anlattığımız hususlar birlikte değerlendirildiğinde söz konusu olmamalıdır. Buradan bir kez daha Eskişehir Valiliği’ne sesleniyoruz. Hikmet Çelik’i değil Eskişehir’i koruyun. Eskişehir’in doğasını korumakla görevli kurumumuzun başında Hikmet Çelik bulunmamalıdır ve derhal görevden alınmalıdır. Doğa ve Yaşam Platformu olarak Hikmet Çelik’i Eskişehir’de istenmeyen insan ilan ediyoruz. Kamuyu burada tekrar göreve davet ediyoruz. Alpagut’ta bizlerce hükümsüz fakat bakanlıkça gerçekleştirildiği kabul edilen, halkın katılımı toplantısında heyetçe düzenlenen fakat erişemediğimiz toplantı tutanakları halktan kaçırılarak kişisel veri bahanesiyle gizlenmektedir. Bütün hukuksuzluklara karşı ses çıkaran arkadaşlarımız yargılanırken Hikmet Çelik’in idari koruma altına alınmasını kabul etmiyoruz. Hikmet Çelik Eskişehir’de istenmeyen insandır. Bütün bu hukuka aykırı gelişen süreçlere dair idari makamlardan tek bir açıklama dahi yapılmamıştır. İdari makamları Hikmet Çelik ve şirketlerden yana değil Eskişehir’den yana olmaya bir kez daha davet ediyoruz. Buradan bir kez daha haykırıyoruz. Alpagut-Atalan’da, Sarıcakya’da Kaymaz’da ve bütün coğrafyada doğanın talanına izin vermeyeceğiz, yaşam alanlarımıza sahip çıkacağız, Eskişehir’i savunacağız."