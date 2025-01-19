Holdingleri değil, Eskişehir'i koru

Eskişehir Valiliği, Cengiz Holding tarafından Atalan ve Alpagut mahallelerini kapsayan alanda yapılması planlanan altın gümüş madeninin ÇED süreci kapsamında 15 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen Halkın Bilgilendirme Toplantısı’ndaki tavrı nedeniyle birçok kurum tarafından suç duyurusunda bulunulan Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik hakkında soruşturma yapılmasına izin vermemesi tepki çekti.

Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu üyeleri Kanatlı AVM önünde bir araya gelerek Çelik ve hakkında soruşturma izni vermeyen Valilik, verilmeyen tutanaklar ve Kaymaz'da mahkeme kararının tanınmamasını protesto etti.

"Sakarya vadisi yok olmasın", "Doğa, yaşam, özgürlük","Kaymaz'da neler oluyor?", "Alpagut Atalan halkın katılım toplantısı tutanakları nerede?", "Holdingleri değil, Eskişehir'i koru", "Hikmet Çelik'i değil, Eskişehir'i koru" yazılı döviz ve pankartları açtı.

Burada grup adına açıklama yapan avukat Mert Yedek, Eskişehir için hayati bir önem taşıyan altın ve gümüş madeni projelerindeki gelişmeleri bütün kamuoyunun yakından takip ettiğini belirterek "Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır A.Ş. tarafından yapılması planlanan Alpagut-Atalan bölgesinde siyanürlü altın ve gümüş madeni projesi kapsamında ÇED yönetmeliği gereğince 15 Ağutos 2024 tarihinde, Eskişehir ili Mihalgazi ilçesi Alpagut mahallesinde, Halkın Katılımı Toplantısı yapılması planlanmıştı. Ancak, Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik'in toplantıyı mevzuat gereği yönettiği sırada, aldığı kararlar ve gerçekleştirdiği fiillerle toplantı gerçekleştirilememiş ve halkın bilgilendirilmesi sağlanamamıştı. Bunun üzerine, Hikmet Çelik hakkında, platformumuz bileşenlerince birçok fiil nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştu. 13 Ocak 2025 tarihinde, Eskişehir Valiliği İl İdare Kurulu’nun Hikmet Çelik için soruşturma izni verilmemesi kararını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu karar, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüteceği soruşturmadan sürecin kaçırılması ve suç duyurusunda bulunduğumuz fiiller idari soruşturmaya konu edilmesi gerektiği halde idari bir tahikat yürütülmesine bile gerek duyulmadan yetki sınırlarının aşılarak yargılamanın önüne geçilmesi anlamına gelmektedir" dedi.

"İTİRAZ EDECEĞİZ"

Eskişehir Valiliği İl İdare Kurulunun kararının Hikmet Çelik’i korumaya dönük olduğunu vurgulayan Yedek, şöyle devam etti:

"Suç duyurusunda bulunduğumuz fiiller görevi kötüye kullanma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, hakaret, tehdittir. Bu suçlar görev suçu olup idari mercilerin verdiği karar adli mercilerin yetkisini elinden almaktadır ve bu nedenle verilen karar hukuka aykırıdır. Eskişehir Valiliği İl İdare Kurulu’nun kararına karşı itiraz hakkımızı kullanacağımızı buradan duyururuz. Hikmet Çelik toplantı sırasında platformumuzun yerli ve milli projelerin hepsine karşı olduğunu ve yanlış bilgilerle propaganda yaptığımızı belirtmiştir. Bu projenin Avrupa standartlarında yapıldığını iddia etmiş ve proje kapsamında yüz binlerce ağacın kesileceği bilinen projeyi halka anlatırken terenize, rokanıza, maydanozunuza, ağacınıza hiçbir zarar gelmeyecek diyerek, yanlış bilgilerle şirket adına taahhütlerde bulunmuştur. Konuşmak isteyen birçok insanın mikrofonunu kapatmış, ifade özgürlüğünü engellemiş, tepki gösterenlere de açıkça hakaret etmiştir. Platformumuzu provokasyon yapmakla itham ederek toplantıda halkı adeta devlet düşmanı olduğumuzu iddia etmeye çalışmıştır.

"HİKMET ÇELİK KAMUSAL GÜCÜNÜ ŞİRKET YARARINA KULLANDI"