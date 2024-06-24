Hollanda, 34 yıldır Avusturya'ya kaybetmiyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu üçüncü maçında yarın Hollanda ile Avusturya karşılaşacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bosna Hersekli Irfan Peljto olacak.

HOLLANDA 34 YILDIR RAKİBİNE KAYBETMİYOR

Hollanda ile Avusturya, tarihlerinde 21. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 20 maçta Hollanda 10, Avusturya 6 kez kazandı. Aralarındaki 4 müsabaka ise beraberlikle bitti.

Bu maçlarda "Portakallar" 38, Avusturya ise 24 gol attı.

Rakibine 34 yıldır kaybetmeyen Hollanda, son 7 maçı kazanan taraf oldu. Avusturya, son galibiyetini 1990'da oynanan hazırlık maçında rakibini 3-2 yenerek aldı.