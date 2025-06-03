Hollanda Başbakanı Dick Schoof istifasını sundu

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) koalisyonu terk etmesiyle ülkede siyasi kriz yaşanıyor.

Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'in, göçmen politikalarındaki anlaşmazlık nedeniyle partisini koalisyondan çekmesiyle hükümet düştü.

Wilders, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göçmen planımız için onay yok. Koalisyon anlaşmasında değişiklik yok. PVV koalisyonu terk ediyor" ifadesini kullandı.

PVV lideri, sabah saatlerinde yapılan koalisyon toplantısında göçmen konusundaki taleplerinin kabul edilmemesi üzerine koalisyondaki diğer partilerin liderlerine, partisini hükümetten çektiğini duyurdu.

Wilders, kısa süre önce göçmen politikalarında sıkılaştırmayı hedefleyen 10 maddelik bir planla gelerek koalisyonun diğer ortaklarından bu 10 maddelik planın onaylanmasını ya da koalisyon anlaşmasına eklenmesini istemişti.

Geert Wilders, bu teklifine yanaşmayan koalisyon üyelerini, önceki gün hükümetten çekilmekle tehdit etmişti.

Wilders, dün başlayan görüşmelerden bir sonuç alınamamasının ardından bu sabah devam eden görüşmelerde hükümetten çekildiğini açıklayarak, koalisyondan ayrıldı ve PVV'li bakanları da hükümetten çekti.

BAŞBAKAN İSTİFASINI SUNDU

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin koalisyon hükümetinden çekilmesinin ardından Hollanda Kralı Willem Alexander'a istifasını sundu.