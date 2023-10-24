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Hollanda Başbakanı Rutte, Netanyahu ile görüştü: Ülkenin güvenliği için yaptıklarına saygı duyuyorum

Hollanda geçici hükümetinin Başbakanı Mark Rutte, İsrail'i ziyaretinde Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Dünya
  • 24.10.2023 12:04
  • Giriş: 24.10.2023 12:04
  • Güncelleme: 24.10.2023 12:09
Kaynak: AA
Hollanda Başbakanı Rutte, Netanyahu ile görüştü: Ülkenin güvenliği için yaptıklarına saygı duyuyorum

Hollanda geçici hükümetinin Başbakanı Rutte, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'de Başbakan Netanyahu'yu ziyaret etti. Rutte ziyaretinde, İsrail ordusunun ülkenin güvenliği için yaptıklarına saygı duyduğunu söyledi. 

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rutte görüşmede, İsrail'de bulunduğu için 'mutlu olduğunu' kaydederek, "Ordunuzun bu saldırıyı savuşturmak ve İsrail'in güvenliğini yeniden tesis etmek için yaptıklarına saygı duyuyorum" ifadesini kullandı.

Netanyahu da Hollanda'nın İsrail'in "çok büyük bir dostu" olduğunu belirterek, Rutte'ye ziyareti için teşekkürlerini bildirdi.

İsrail Başbakanı, Hamas'a karşı dünyanın İsrail ile birlik olması gerektiğini ifade ederek "Bu, ortak medeniyetimizin bir savaşıdır" dedi.

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