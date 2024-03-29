Hollanda Büyükelçiliği’nin Silopi’ye gönderdiği lale soğanları çiçek açtı

Hollanda Büyükelçiliği tarafından Şırnak’ın Silopi ilçesine gönderilen ve öğrenciler tarafından dikilen dünyaca ünlü lale soğanları, çiçek açtı.

Dönemin Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, Sema Çiftçi Çocuk Tiyatro Grubu ekibi ve Geleceğimiz Günışığı Eğitim ve Oyun Odası Gönüllüleri Kurucusu Sevilay Akbaş ile birlikte 2022'de Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin ardından büyükelçilik, Biyoloji Öğretmeni Nesrin Ecer’in ‘Zeka Sınıfı’ projesi için, 100 lale soğanı gönderdi. Hollanda’dan gönderilen lale soğanlarının, 2 ay önce düzenlenen etkinle Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi serasında dikimi gerçekleştirildi. Bakımı yapılan Hollanda laleleri, çiçek açtı. Emeği geçenlere teşekkür eden Biyoloji Öğretmeni Nesrin Ecer, “Hollanda Büyükelçiliği tarafından gönderilen lale soğanlarını tarım bölümü öğrencileri ile birlikte diktik. Lalelerimiz çiçek açtı. Bu da bizi çok mutlu etti. Bu güzel proje için Geleceğimiz Günışığı Eğitim ve Oyun Odası Gönüllüleri ve Hollanda Büyükelçiliğine teşekkür ediyoruz” dedi.

‘OULDA AŞAMALARINI ÖĞRENMEK ÇOK ZEVKLİ’

Okulun tarım bölümü öğrencisi Delil Tunç, daha önce çiçeklerin ismini duymadığını belirterek, “Seramızda lale soğanları diktik. Hollanda elçiliği gönderdi. Çiçeklerin ismini daha önce duymamıştım. Onların aşamalarını, nasıl çoğaldıklarını öğreniyoruz. Okulda bunu öğrenmek çok zevklidir. O mutluluğu yaşamak çok değişik bir his veriyor” diye konuştu.(DHA)