Hollanda'da 2023'te en çok tercih edilen ikinci erkek ismi 'Muhammed'

Hollanda'da 2023'te en çok tercih edilen erkek bebek isimlerinde "Muhammed" ikinci sırada yer aldı.

Hollanda'da 2023'te erkek bebeklere verilen isimler listesinde "Muhammed" ikinci sırada yer aldı.

Hollanda Sosyal Güvenlik Kurumu (SVB) tarafından paylaşılan verilere göre, ülkede geçen yıl yeni doğanlarda en çok tercih edilen erkek ismi 888 ile "Noah", kızlarda da 681 ile "Julia" oldu.

Farklı yazılışlarıyla beraber değerlendirildiğinde listede 721 ile "Muhammed", erkek bebeklere en çok verilen isimler arasında ikinci sırayı aldı.

2022'de de ikinci sırada yer alan Muhammed ismi 671 kez tercih edilmişti.