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Hollanda'da 'iltica' krizi: Geert Wilders çekildi; hükümet dağıldı

Hollanda'da Özgürlük Partisi Lideri Geert Wilders, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ilticaya ilişkin planlara imza atılmadığını' ifade ederek koalisyon hükümetinden ayrılma kararı aldığını duyurdu. Böylece sağcı hükümet dağıldı.

Dünya
  • 03.06.2025 11:15
  • Giriş: 03.06.2025 11:15
  • Güncelleme: 03.06.2025 11:33
Hollanda'da 'iltica' krizi: Geert Wilders çekildi; hükümet dağıldı
Fotoğraf: AA

Hollanda'da Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders, koalisyon hükümetinden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Wilders, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Koalisyon hükümetinin ortaklarının "ilticayı durdurmaya ilişkin planlarına imza atmadığını" ifade eden Wilders, şu ifadeleri kullandı:

"İlticaya ilişkin planlarımızın altına imza atılmadı. PVV koalisyondan ayrılıyor."

Geert Wilders, geçen hafta, koalisyon ortaklarının ilticaya ilişkin planlarına destek verilmesini istemişti.

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