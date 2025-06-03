Hollanda'da 'iltica' krizi: Geert Wilders çekildi; hükümet dağıldı
Hollanda'da Özgürlük Partisi Lideri Geert Wilders, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ilticaya ilişkin planlara imza atılmadığını' ifade ederek koalisyon hükümetinden ayrılma kararı aldığını duyurdu. Böylece sağcı hükümet dağıldı.
Hollanda'da Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders, koalisyon hükümetinden ayrılma kararı aldığını duyurdu.
Wilders, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Koalisyon hükümetinin ortaklarının "ilticayı durdurmaya ilişkin planlarına imza atmadığını" ifade eden Wilders, şu ifadeleri kullandı:
"İlticaya ilişkin planlarımızın altına imza atılmadı. PVV koalisyondan ayrılıyor."
Geert Wilders, geçen hafta, koalisyon ortaklarının ilticaya ilişkin planlarına destek verilmesini istemişti.
Geen handtekening voor onze asielplannen.— Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 3, 2025
Geen aanpassing Hoofdlijnenakkoord.
PVV verlaat de coalitie.