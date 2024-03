Hollanda'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen çocuklar anısına binlerce ayakkabı sergilendi

Hollanda'nın Utrecth kentindeki Vredenburg Meydanı'nda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli çocuklara dikkati çekmek amacıyla yaklaşık 14 bin çocuk ayakkabısı sergilendi.

NL Times'ın haberine göre, Hollanda merkezli "Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı" tarafından organize edilen eylemde Gazze'de İsrail'in saldırılarının yanı sıra açlık ve susuzluktan hayatını kaybeden yaklaşık 14 bin çocuğun anısına meydana konan ayakkabılara her on dakikada bir yenisi eklendi.

Vakfın internet sitesinde yayımlanan bildiride Gazze'de ortalama her on dakikada bir çocuğun hayatını kaybetmesi nedeniyle sergilenen ayakkabılara on dakika arayla yenilerinin ekleneceği ve yaşamını yitiren Gazzeli çocukların isimlerinin anons edileceği bilgisi paylaşıldı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF), dün yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocukların sayısının bir ayda iki katına çıktığı bildirilmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 645 Filistinli öldürüldü, 73 bin 676 kişi yaralandı.