Hollanda'da İsrail krizi: Yaptırımlar artırılmayınca 9 bakan istifa etti

Hollanda'da geçici koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı Yeni Sosyal Sözleşme Partisinden (NSC) Dışişleri Bakanı Veldkamp, kabinedeki diğer partilerin ve bakanların İsrail'e karşı daha fazla yaptırım uygulanmasına karşı çıkması nedeniyle görevini sürdüremeyeceğini belirtti.

Veldkamp, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kabine olarak zaten (İsrail'e karşı) bir dizi adım attık. Bundan dolayı Hollanda utanç duymamalı. Gazze şehrinde olanlar ve Batı Şeria'da yaşananlar sebebiyle daha fazla tedbir uygulanmaması konusunda kabinedekilerden baskı hissettim" dedi.

VELDKAMP'IN ARDINDAN KOALİSYONDAKİ NSC'Lİ DİĞER BAKANLAR DA İSTİFA ETTİ

Dışişleri Bakanı Veldkamp'ın istifasının ardından geçici hükümetten NSC partili diğer bakanlar da istifa etti. Böylece toplam 9 bakan istifa etmiş oldu.

NSC Genel Başkanı ve geçici hükümette Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı olan Başbakan Yardımcısı Eddy van Hijum, partisinin kabineden çekilme kararını açıklayarak, "Kısacası artık tahammülümüz kalmadı." dedi.

Van Hijum, gazetecilere yaptığı açıklamada, NSC grubu olarak hükümetteki diğer bakanlarla birlikte "Dışişleri Bakanımız Caspar Veldkamp'ın tutumunu takip etme kararı aldık." şeklinde konuştu.

Gün boyu devam eden görüşmelerde kritik konularda hareket sağlamaya çalıştıklarını ancak başaramadıklarını belirten Van Hijum, "Hiçbir ilerleme olmadı. Bunun üzerine Veldkamp kendi kararını verdi." ifadelerini kullandı.

Van Hijum, Veldkamp'ın İsrail-Filistin konusunda hangi adımların atılması gerektiğine ilişkin deneyimine güvendiklerini dile getirerek, "Ona çok güveniyoruz. Bugün alan bulamadı ve bu bizim için de devam etmeyi imkansız kılıyor." değerlendirmesini yaptı.

Hangi koalisyon ortaklarının Veldkamp'a alan vermediği sorusuna Van Hijum, "Diğer iki koalisyon ortağından." yanıtını vererek, geçici koalisyondaki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) ve Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi'ni (BBB) işaret etti.

Van Hijum, İsrail'in birçok uluslararası sözleşmeyi ihlal ettiğini ifade ederek, "Giderek kötüleşen duruma tepki vermek, İsrail hükümetinin uluslararası anlaşmalara, insani savaş hukukuna aykırı tedbirler almasına karşı adım atma konusunda gerçek isteklilik yoktu." dedi.

Veldkamp Temmuz ayı sonunda, aşırı sağcı İsrailli bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir'e ülkeye giriş yasağı getirmişti.