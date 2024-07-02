Hollanda'da seçimden 223 gün sonra koalisyon hükümeti kuruldu

Hollanda eski istihbarat şefi Dick Schoof'un başbakan olduğu koalisyon hükümetinde büyük ortak olan Geert Wilders'ın partisi aşırı sağcı PVV, göç, sağlık, altyapı, dış ticaret ve ekonomi bakanlıklarını üstlendi.

Hollanda'da 22 Kasım 2023'te yapılan genel seçimlerden 223 gün sonra koalisyon hükümeti kuruldu.

Hollanda eski istihbarat şefi Dick Schoof'un başbakan olduğu koalisyon hükümetinde büyük ortak olan Geert Wilders'ın partisi aşırı sağcı PVV, göç, sağlık, altyapı, dış ticaret ve ekonomi bakanlıklarını üstlendi.

Ülkede 22 Kasım 2023'te yapılan erken genel seçimlerde yüzde 23,5 oyla 37 sandalye kazanan Wilders, 24 sandalye ile üçüncü sırayı alan Dilan Yeşilgöz liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), 20 sandalye ile dördüncü sıraya yerleşen Pieter Omtzigt liderliğindeki Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) ve 7 sandalye ile altıncı sırayı alan Caroline van der Plas liderliğindeki Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisinin (BBB) dahil olduğu koalisyon hükümeti kurmak istediğini açıklamıştı.

Söz konusu partilerle girdiği koalisyon müzakerelerinde başbakan olma isteği reddedilen Wilders, martta yaptığı açıklamada, bu talebinden şimdilik vazgeçtiğini belirtse de "Ben yine de Hollanda başbakanı olacağım hem de daha fazla Hollandalının desteğiyle. Yarın değilse bile yarından sonraki gün. Çünkü milyonlarca Hollandalının sesi duyulacak" ifadesini kullanmıştı.

Koalisyon partilerinin mutabakatıyla Hollanda eski istihbarat şefi Dick Schoof'un başbakan olduğu koalisyon hükümetinde, büyük ortak olan Wilders'ın partisi aşırı sağcı PVV, mülteciler, sağlık, altyapı, dış ticaret ve ekonomi bakanlıklarını üstlendi.

Yeşilgöz liderliğindeki VVD, adalet, savunma, maliye ve iklim bakanlıklarını devralırken, Pieter Omtzigt liderliğindeki NSC, dışişleri, içişleri, eğitim ve sosyal işler bakanlıklarına sahip oldu.

Dışişleri Bakanlığına, daha önce ülkesinin İsrail ve Yunanistan büyükelçiliklerini de üstlenmiş Caspar Veldkamp getirildi.

Koalisyonun küçük ortağı BBB ise tarım ve sosyal konutlar bakanlıklarını üstlenecek.

Yemin ederek görevine başlayan yeni hükümetin en önemli önceliği, sığınmacılar ve göçmenlerle ilgili politikaları katılaştırmak olacak.

Hükümet programında, Hollanda'nın İsrail'deki Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmasının değerlendirileceği de yer alıyor.