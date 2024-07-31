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Hollanda'da, uçak otoyola düştü: Pilot hayatını kaybetti

Hollanda'da otoyola düşen uçağın pilotu hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dünya
  • 31.07.2024 16:06
  • Giriş: 31.07.2024 16:06
  • Güncelleme: 31.07.2024 16:08
Kaynak: AA
Hollanda'da, uçak otoyola düştü: Pilot hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Hollanda'nın güneyinde otoyola düşen küçük uçağın pilotu hayatını kaybetti.

Orta ve Batı Brabant Güvenlik Bölgesinden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Breda ve Rosendaal şehirlerini bağlayan A58 otoyoluna küçük bir uçağın düştüğü belirtildi.

Açıklamada, uçakta tek olan pilotun hayatını kaybettiği ifade edildi.

Başka araçların karışmadığı kazanın ardından otoyolun çift yönlü trafiğe kapatıldığı kaydedilen açıklamada, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Açıklamaya eklenen fotoğraflarda uçağın parçalarının yandığı görüldü.

Yerel medyadaki haberlerde, görgü tanıklarına dayanılarak uçağın yola düşmesiyle büyük bir alev topunun havaya yükseldiği belirtildi.

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