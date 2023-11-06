Hollanda'dan Filistin-İsrail çatışmasına insani ara verilmesi çağrısı

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, ülkesinin Filistin-İsrail çatışmasına insani ara verilmesi çağrısında bulunarak, Gazze'deki halkın içinde bulunduğu durum nedeniyle bunun hayati önem taşıdığını söyledi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da temaslarda bulunan Ollongren, mevkidaşı Zukan Helez ile görüştü.

Görüşmenin ardından Ollongren ve Helez, ortak basın toplantısı düzenledi.

Ollongren, Gazze'de bulunan bir kısım Hollanda vatandaşının Refah Sınır Kapısı'ndan geçtiği bilgisini paylaşarak, "Siviller, özellikle de çocukların acı çektiğini biliyoruz. Her şekilde insani yardım ulaştırmak istiyoruz. Bunun da çatışmaya insani ara verilmesi halinde mümkün olacağının bilincindeyiz." ifadesini kullandı.