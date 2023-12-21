Hollanda Dışişleri Bakanlığı çalışanlarından Gazze’de ateşkes çağrısı

Hollanda Dışişleri Bakanlığında çalışan yaklaşık 150 kişi, bakanlık binası önünde oturma eylemi düzenleyerek, Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulundu.



İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına tepkiler çığ gibi büyüyor. Hollanda’nın Lahey kentinde Hollanda Dışişleri Bakanlığında çalışan yaklaşık 150 kişi, bakanlık binası önünde oturma eylemi düzenleyerek, Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulundu. Göstericiler, "Memurlar ateşkes istiyor" yazılı pankart açarak, hükümetin İsrail-Filistin çatışmalarındaki tutumunu protesto etti.

Hollanda’nın çatışmalara karşı tutumu nedeniyle geçen ay Dışişleri Bakanlığındaki görevinden istifa eden göstericilerin sözcüsü Angelique Eijpe, "Hollanda hükümetinin hala kalıcı bir ateşkes çağrısında bulunmamasından endişe duyuyoruz ve bugün burada olmamızın temel nedeni de bu" dedi.

Protestoculardan 34 yaşındaki Jesse Jansen, "Buradayız çünkü Hollanda’nın ateşkes konusundaki tutumuna katılmıyoruz. Uluslararası hukuk ve insani hukuk ihlal edilirken öylece durup izleyemeyiz" dedi.

Hollanda’da sık sık Gazze’de ateşkes çağrısı ile protestolar düzenlense de devlet memurlarının protesto düzenlemesi nadir görülen bir durum. Geçtiğimiz ekim ayında yaklaşık 200 devlet memuru, hükümete mektup yazarak İsrail’e Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurma ve "masum sivilleri koruma" çağrısında bulunmasını istedi.



Hollandalıların 3’te 2’si ateşkesi destekliyor

Hollanda’da yapılan bir ankete göre ise, Gazze’de ateşkes isteyenlerin sayısı giderek artıyor ve Hollandalıların neredeyse 3’te 2’si ateşkesi destekliyor. Ankette, insanların çoğunun çatışmada taraf tutmadığı ve Filistin halkına duyulan sempatinin İsrail halkına duyulan sempati kadar büyük olduğu ortaya çıktı.