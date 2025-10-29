Hollanda genel seçimler için sandık başında: 27 parti ve 1166 aday Meclis için yarışıyor

Hollanda'da düzenlenen genel seçimde oy verme işlemi başladı.

Ülkede yerel saatle 07.30'da (TSİ 09.30) başlayan oy verme işlemi 21.00'e (TSİ 23.00) kadar sürecek.

Genel seçimde 1166 aday ve 27 parti, 150 sandalye için yarışıyor. Seçimlerde hiçbir partinin, tek başına hükümet kurmaya yetecek 76 milletvekili sayısına ulaşması öngörülmüyor.

Seçimin ilk sonuçlarının, gece geç saatlerde açıklanması bekleniyor.

Hollanda medyası, oy verme işlemi bittikten sonra sandık çıkış anketlerini yayımlamaya başlayacak. Resmi sonuçlar ise 7 Kasım'da açıklanacak.

Sonuçların resmiyet kazanmasının ardından hükümet kurma görüşmeleri başlayacak. En fazla milletvekili çıkaran partinin diğer partilere hükümet kurma teklifi götüreceği sürecin, günler, haftalar hatta aylar sürebileceği belirtiliyor. Ülkede daha önce hükümet, 2023'te 223 günde ve 2021'deki seçimin ardından 229 gün sonra kurulmuştu.

Son yıllarda sürekli koalisyon hükümetleriyle yönetilen ülkede, bir partinin hükümet kurabilmesi için parlamentodaki 150 milletvekilinden en az 76'sının desteğini alması gerekiyor.

Son anketlere göre, yabancı karşıtı politikalarıyla bilinen aşırı sağcı Geert Wilders'in liderliğindeki Özgürlük Partisinin (PVV), Demokratlar 66'nın (D66) ve seçimlere ittifak kurup ortak giren İşçi Partisi (PvdA) ve Yeşil Solun (Groen Links), 23'er sandalye alması öngörülüyor.

Geçen hükümette yer alan PVV'nin 2023'teki seçimde kazandığı 37 sandalyenin 23'e düşebileceği belirtiliyor.

Diğer aşırı sağcı partilerden Demokrasi için Forum Partisinin (FvD), 2023 seçimlerine göre oylarını artırarak toplam 6 milletvekili ve JA21 Partisinin de 11 milletvekili ile Temsilciler Meclisi'ne girmesi öngörülüyor.

Buna göre, aşırı sağcıların Meclis'teki toplam sandalye sayısının 41'den 45'e çıkması bekleniyor.

Son seçimlerde 5 sandalye kazanan Hristiyan Demokratlar Birliğinin (CDA) de sandalyesini 19'a çıkarması bekleniyor.

HOLLANDA'DA HÜKÜMET KRİZİ VE SEÇİM SÜRECİ

Hollanda'da Temmuz 2024'te göreve başlayan dörtlü koalisyon hükümeti, aşırı sağcı PVV partisinin göçmen politikalarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle hükümetten çekilmesiyle bir yılı dolduramadan 3 Haziran'da düşmüştü.

Ağustos ayında İsrail'e yönelik daha sert tedbirler alınamaması nedeniyle NSC partisinin de hükümetten çekilmesiyle koalisyonu şu an sadece VVD ve BBB partileri sürdürüyor.

Ülkede son 4 hükümetin tamamı göçmen politikalarındaki anlaşmazlıklar sebebiyle erken genel seçime gitmiş olup, Hollanda kısa süreli hükümetler ve sık seçimler döneminden geçiyor.