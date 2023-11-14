Hollanda hükümeti, İsrail'e silah yolladığı gerekçesiyle protesto edildi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde, İsrail ordusuna askeri malzeme desteği verdiği gerekçesiyle Hollanda hükümetine tepki gösterildi.

Havalimanının içinde başlayan ve sonrasında olumsuz hava koşullarına rağmen havalimanının önünde devam eden gösteriye katılan yüzlerce kişi, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını dile getirdi, başta Hollandalı siyasetçiler olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin İsrail'i desteklemesini eleştirdi.

"Rutte, elinde kan var", "AB, elinde kan var", "Özgür Filistin" ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atan göstericiler, Filistin bayraklarını sallayarak "ateşkes" çağrısı yaptı.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.