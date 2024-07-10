Hollanda ile İngiltere final için sahada

Spor Servisi

EURO 2024’te ikinci finalist bugün belli olacak. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2024) ikinci yarı final maçında Hollanda ile İngiltere karşı karşıya gelecek. BVB Dortmund Stadı’ndaki mücadele (TSİ) 22.00’de başlayacak.

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer yönetecek. Zwayer’in yardımcılıklarını Stefan Lupp ve Marco Achmüller üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Almanya’dan Daniel Siebert olacak.

Turnuvada yarı finale gelene kadar Hollanda 9 kez fileleri havalandırdı ve turnuvanın en golcü 3. takımı konumunda yer aldı. İngilizler ise oynadıkları toplam 5 maçta 5 kez fileleri havalandırabildi. Hollanda kalesinde 5 gol görürken, İngilizler yalnızca 3 gol yedi.