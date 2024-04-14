Hollanda, İran'ın Lahey Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Hollanda, İran’ın İsrail’e yönelik hava saldırıları nedeniyle İran'ın Lahey Büyükelçisi Hadi Farajvand'ı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Hollanda'da geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot, sosyal medya hesabından, İran'ın Lahey Büyükelçisi Farajvand'ı Dışişleri Bakanlığına çağırdığını paylaştı.

Bruins Slot, paylaşımında, "Dün gece İran'ın İsrail'e yaptığı tehlikeli saldırıyı kınadığımızı iletmek için İran'ın Lahey Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırmaya karar verdim" ifadesini kullandı.

Ülkede geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, sosyal medya hesabından dün ve bugün yaptığı paylaşımlarda, İran’ın İsrail’e yönelik hava saldırılarını şiddetle kınadıklarını bildirmişti.

Rutte, "Hollanda, İran'ın tehlikeli ve pervasız saldırılarını mümkün olan en güçlü ifadelerle kınamaktadır" değerlendirmesinde bulunmuştu.