Hollanda, Netanyahu'yu ülkeye geldiğinde tutuklayacak
Hollanda, UCM kararına uygun olarak İsrail Başbakanı Netanyahu'yu ülkeye geldiğinde tutuklayacağını kaydetti. Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp, Netanyahu ile artık zorunlu olmayan temaslar kurmayacaklarını söyledi.
Kaynak: AA
Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan yargılandığı için Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Hollanda'ya geldiğinde tutuklayacaklarını söyledi.
Veldkamp, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, UCM'nin Netanyahu için çıkardığı tutuklama emrine saygı duyduklarını belirtti.
ZORUNLU TEMAS KURULMAYACAK
Netanyahu'nun Hollanda'ya geldiğinde tutuklanacağını ifade eden Veldkamp, "Hollanda, Netanyahu ile artık zorunlu olmayan temaslar kurmayacak. Hollanda'nın UCM'nin Roma Statüsü'ne uyması mecburidir" dedi.