Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da İmamoğlu protestosu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde çok sayıda kişinin 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınmasının ardından protesto gösterileri hem ülke içinde hem de ülke dışında sürüyor. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da çok sayıda kişi Dam Meydanı’nda bir araya gelerek protesto gösterileri düzenledi.

Yüzlerce kişinin Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle katıldığı eylemde, “Hükümet istifa”, “Demokrasi nerede Tayyip”, “Diplomamı alına döneceğim iptal etmeyecekseniz eğer”, “Direniş her yerde Amsderdam’dan Taksim’e”, “Bi biskrem versem istifa eder misin Tayyip” dövizleri taşınırken, “Diktatör Erdoğan” sloganları atıldı.