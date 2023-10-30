Hollanda'nın Rotterdam kentinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı

Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğunca, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Rotterdam kentindeki de Schiecentrale Events salonunda düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık, Amsterdam ve Deventer başkonsolosları, Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, Rotterdam Polis Şefi Fred Westerbeke ve ekibi, Hollandalı siyasetçiler, Hollanda'nın Denk Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Hollanda Milli Marşı ile başlayan resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu 100. yıl mesajının sinevizyon gösterimi sunuldu.

Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık, konuşmasında, bağımsızlık düşüncesiyle inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin, İstiklal mücadelesini zafere ulaştıran birlik ve beraberlik ruhunun en büyük eseri olduğunu söyledi.

Kısacık, "Devletimizin ve milletimizin yüksek çıkarlarını, hak ve hukukunu sarsılmaz biçimde koruyarak, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve soydaşlarımızdan aldığımız güçle Cumhuriyetimizin ikinci 100 yılına emin adımlarla giriyoruz." dedi.

Bir asırlık Cumhuriyet'in, Atatürk tarafından gösterilen gelişmiş uygarlık seviyesinin ötesinde büyük mesafe katettiğine dikkati çeken Kısacık, "Ülkemiz, sadece içeride sağlanan kalkınma ve atılımlarla değil kendi bölgesinde ve küresel planda etkinliği, görünürlüğü ve katkıları sürekli artan, görüşleri aranan, barış, güvenlik ve istikrar için vazgeçilmez bir aktör olmuş ve uluslararası ortamda saygınlığı sürekli olarak artmıştır. Bununla gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Başkonsolos Kısacık, Türkiye ile Hollanda arasındaki her alanda ilişkilerin mevcut seviyesinden daha ileriye taşınması için gayretle çalıştıklarını dile getirdi.

Hollanda'da Türk toplumunun rolünün bu çalışmaların gerçekleşmesinde çok önemli olduğuna işaret eden Kısacık, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki sene, Hollanda Türk toplumunun tohumlarının atıldığı, Türkiye'den Hollanda'ya işçi göçünün 60. yıl dönümünü idrak edeceğiz. 60 yıl önce bu ülkeye işçi olarak gelen Türkler, bugün Hollanda'nın ulaştığı refah seviyesine yadsınamaz katkılar sunmuştur. Günümüzde sayıları 500 bini bulan Hollanda Türk toplumu hem ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi alanlarda etkin rol oynamakta hem de Türkiye ile Hollanda arasında dostluk köprüsü kurmaktadırlar. Sizinle gurur duyuyoruz."