Hollanda polisi, Cemil Önal cinayeti görüntülerini yayınladı: Tetikçi yalnız değilmiş

Hollanda polisi, 2022'de suikast sonucu öldürülen yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı’nın kara kutusu Cemil Önal’ın ölümüne ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini ilk kez paylaştı.

Bugün Kıbrıs'ta yer alan habere göre, polisin paylaştığı görüntülerde Önal’ı vuran tetikçiyle birlikte Rijswijk’teki Hoevevoorde Oteli’nin bahçesine doğru yürüyen bir başka erkek yer alıyor. Polis her iki kişiyi de arıyor.

Şüphelinin kimliği henüz resmen açıklanmazken, ikinci şahsın cinayet planının bir parçası olabileceği değerlendiriliyor. Görgü tanıkları, cinayet öncesinde şüpheliyi bir adamla birlikte yürürken gördüklerini doğruladı.

NE OLMUŞTU?

Falyalı'nın 'finans müdürü' olarak bilinen Cemil Önal, Kuzey Kıbrıslı gazeteci Ayşemden Akın'a konuşmuş ve aralarında Türkiye'deki üst düzey kamu görevlilerin de yer aldığı birtakım kaset, rüşvet ve şantaj iddialarından bahsetmişti.

Cemil Önal röportajdan kısa süre sonra 1 Mayıs akşamı yaşadığı Hollanda'da bir otelde silahlı saldırıyla öldürülmüştü.

Hollanda'nın Rijswijk kentinde bir otelin terasında gerçekleşen suikastın ardından, Lahey polisi saldırganın güvenlik kamerası görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.

Saldırganın kimliği henüz belirlenemedi ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Hollanda polisi, saldırganın yakalanabilmesi için tanıklara çağrıda bulunarak, olayla ilgili bilgi sahibi olanların yetkililerle iletişime geçmesini istedi. Önal'ın ölümünden önce tehditler aldığı ve bu tehditlerin savcılığa bildirildiği iddia edilmişti.

Gazeteci Ayşemden Akın da “Halil Falyalı yaşıyor” başlıklı yazı dizisini sonlandırmazsa öldürüleceği yönünde tehdit telefonu aldığını söylemişti.