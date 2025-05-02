Hollanda polisi, Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal'ın öldürüldüğünü doğruladı

Hollanda polisi, Halil Falyalı'nın eski muhasebecisi Cemil Önal'ın dün akşam silahlı saldırıda öldürüldüğünü doğruladı.

Lahey polisi dün X hesabından yaptığı açıklamada, "akşam saatlerinde Rijswijk kentindeki bir otelin önünde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişinin öldüğünü" duyurmuştu. Medyada öldürülen kişinin Cemil Önal olduğu iddia edilmişti.

Hollanda polisi, DW Türkçe'nin sorusu üzerine öldürülen kişinin Cemil Önal olduğunu teyit etti.

Polis sözcüsü, "41 yaşındaki Önal'ın öldürülmesine dair soruşturmanın devam ettiği" gerekçesiyle, gözaltında şüpheli bulunup bulunmadığı veya kaç kişinin arandığına dair şu aşamada bilgi veremeyeceklerini bildirdi.

CEMİL ÖNAL KİMDİR?

Cemil Önal, Halil Falyalı’nın finansal işlerini yöneten kilit isimlerden biri olarak biliniyordu. Falyalı cinayetinden sonra şüpheli sıfatıyla aranmaya başlanan Önal'ın yurtdışına kaçtığı belirlenmişti.

2023 Aralık'ta Hollanda'da yakalanan Önal, Türkiye'ye iade edilmemiş ve Hollanda’da yargılanmaya başlamıştı. Önal, Hollanda ve ABD istihbaratına verdiği 120 sayfalık ifade sonrası serbest bırakılmıştı.