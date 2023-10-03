Hollanda, Ruanda Soykırımı şüphelilerinden eski bir askeri gözaltına aldı

Hollanda savcılığı, Ruanda Soykırımı şüphelisi 67 yaşındaki eski bir Ruanda askerini gözaltına aldı.

Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Hollanda Polisi Uluslararası Suçlar Ekibiyle yürütülen soruşturma neticesinde, ülkenin Ermelo kentinde yaşayan 67 yaşındaki şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, şüphelinin Nisan 1994'te Ruanda ordusunda görev yaptığı ve Mugina kentindeki bir kiliseye düzenlenen saldırıya katıldığı kaydedildi.

Kilisedeki saldırıdan kaçan onlarca kadın ve çocuğun sığındığı bir evin ateşe verilerek sivillerin öldürülmesinden sorumlu tutulan şüphelinin, 6 Ocak Cuma günü hakim karşısına çıkacağı ifade edildi.

Ruanda iadesini istedi

Açıklamada, 1998'de Hollanda'ya yerleştiği belirtilen şüpheliye Ruanda'nın hapis ceza verdiği ve bu nedenle 2012 yılında Hollanda'dan iadesini istediği kaydedildi.

Şüphelinin Hollanda vatandaşlığının da bulunması nedeniyle Ruanda'nın iade talebinin reddedildiği aktarılan açıklamada, şüphelinin daha sonra Hollanda vatandaşlığından çıkarılmasına rağmen Ruanda'ya gönderilmesi durumunda işkence ve kötü muameleye tabi tutulabileceği gerekçesiyle iadesinin Hollanda makamlarınca reddedildiği belirtildi.

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı.

Ülkede 100 gün süren katliamda, 800 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.