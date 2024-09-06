Hollanda, Rusya’nın olası saldırısına karşı savunmasını güçlendirecek

Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, Rusya’dan gelebilecek olası saldırıya karşı savunmasını güçlendirmek için yıllık fazladan 2,4 milyar avro bütçe ayıracaklarını söyledi.

Brekelmans, 2024 yılı Savunma Mutabakatı'nın sunulduğu programda yaptığı konuşmada, Rusya'nın, NATO ittifakı olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine tehdit oluşturduğunu belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının "NATO ittifakına yönelik bir saldırı" ihtimalini artırdığını vurgulayan Brekelmans, "Bunun Hollanda'nın güvenliği ve refahı açısından geniş kapsamlı sonuçları olacaktır. Dolayısıyla bunu önlemek için müttefiklerimizle azami çabayı göstermeliyiz. Hollanda güvenliğimizi korumak için ayağa kalkmalı. Düşmanlarımızı caydırmak, NATO'nun dış sınırlarını korumak ve daha fazla savaşı önlemek için çok çalışmalıyız. Kaybedecek vaktimiz yok." dedi.