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Hollanda - Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Çeyrek Final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Spor
  • 06.07.2024 21:09
  • Giriş: 06.07.2024 21:09
  • Güncelleme: 06.07.2024 21:15
Kaynak: DHA
Hollanda - Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu
AA

Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda saat 22.00’de başlayacak karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu’ndan Clement Turpin düdük çalacak.

Clement Turpin’in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek. İki takımın sahaya çıkacağı 11’ler şu şekilde;

TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler

HOLLANDA: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons, Reijnders, Bergwin, Gakpo, Depay

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