Hollanda vatandaşı 2 çocuk Fatih'te otelde ölü bulundu

Hollanda pasaportuna kayıtlı aileden 2 çocuk, 15 yaşındaki Muhabbet Yazdani ve Muhammet 17 yaşındaki Jamil Yusuf, otelde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hollandalı aile, turistik amaçlı geldikleri İstanbul’da konaklamak için Fatih Beyazıt Hamam Sokak’ta bulunan bir oteli tercih etti.

Baba 57 yaşındaki Rashid Mohammed Ajoeb, çocuklarıyla birlikte dün İstanbul’u gezdikten sonra gece saatlerinde otellerine döndü.

ZEHİRLENME ŞÜPHESİ

Otel çalışanları sabah saatlerinde babanın çığlıkları üzerine odaya girdiğinde 2 çocuğu yerde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhabbet Yazdani ve Muhammet Jamil Yusuf’un hayatını kaybettiğini belirlerken, baba Rashid Mohammed Ajoeb ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çocukların ölümüyle ilgili zehirlenme şüphesi üzerinde durulurken, kesin sonuç yapılacak otopsinin ardından netleşecek.