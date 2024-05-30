Hollanda’da 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu: 1100 kişi tahliye edildi

Rotterdam’da bir binanın 8 metre altında bulunan İkinci Dünya Savaşı’dan kalan bomba sebebiyle, bölgedeki 1100 kişi tahliye edildi.

Hollanda’da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba nedeniyle 1.100 kişi tahliye edildi.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde bulunan Claes de Vrieselaan bölgesinde bir binanın 8 metre altında İkinci Dünya Savaşı'nda kalma ve infilak etmemiş bombanın bulunmasının ardından bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Bölgede yaşayan 1.100 kişi evlerinden tahliye edildikten sonra Savunma Patlayıcı Mühimmat İmha Servisi bombayı etkisiz hale getirerek kaldırma çalışmaları yürüttü.