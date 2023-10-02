Hollanda’da 380 kilo kokain ele geçirildi

Hollanda’nın Vlissingen limanında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 380 kilonun üzerinde kokain ele geçirildi.

Hollanda’da polis, uyuşturucu ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Batı Scheldt Nehri’nin üzerindeki şamandıraya bağlı çantalar olduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, şamandıraya bağlı çantaları Vlissingen limanına çektiği belirtildi.

Yapılan incelemelerin ardından çantalarda 380 kilogram kokain tespit edildi.

Muz deposunda 20,5 kilogram kokain daha ele geçirildi

Aynı gün içerisinde gümrük ekipleri tarafından bir muz deposunda yapılan aramada paletlerin içerisinde gizlenmiş 20,5 kilogram kokain daha ele geçirildi. Liman polisi, gümrük, FIOD ve savcılık teşkilatının ortaklığı olan HARC ekibi tarafından olayla ilgili soruşturma devam ediyor.