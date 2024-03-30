Hollanda’da bir kafede rehin alınan 3 kişi serbest bırakıldı

Hollanda'nın doğusunda bulunan Ede'de bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı. Rehin alınanlardan 3'ü serbest bırakılırken bölgedeki yüzlerce ev tahliye edildi. Polis, ilk bilgilere göre olayın 'terörizm' olduğuna dair bir belirti olmadığını ifade etti. Bölgedeki tren seferleri durduruldu.

Hollanda'da bir kafede bulunan rehin alınanlardan 3 kişi serbest bırakıldı.

Ede kentinde polis, kafede bulunan 'çok sayıda kişinin' rehin alındığını belirterek yüzlerce evi tahliye ettiğini duyurdu.

Polis, ilk bilgilere göre olayın 'terörizm' olduğuna dair bir belirti olmadığını ifade etti.

TREN SEFERLERİ DURDURULDU

Bölge halkına olay yerinden uzak durması çağrısı yapan polis, bölgedeki tren seferlerinin de durdurulduğunu açıkladı.

Polis, sabah erken saatlerde 3 rehinenin serbest kaldığını ancak olayın devam ettiğini bildirdi.

Hollanda polisi açıklamasında “Ede'de yaklaşık 150 ev boşaltılıyor. Vatandaşlarla ilgileniliyor. Merkezdeki bir binada çok sayıda kişinin dahil olduğu bir rehine durumu sürüyor. Nedeni hakkında birçok soru olduğunu biliyoruz. Şu anda terörist bir nedene dair herhangi bir belirti yok” ifadelerine yer verdi.