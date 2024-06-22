Hollanda’da hazırlık maçına tribün kazası engeli

Hollanda’da Stevo ile Twente takımları arasında oynanması planlanan hazırlık maçı, tribünde yaşanan kaza nedeniyle iptal edildi.



Hollanda Eredivisie takımlarından Twente’nin, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Stevo ile oynayacağı maça, tribünde yaşanan kaza sonrası gölge düştü. Sportpark De Peuverweide’da oynanacak müsabaka öncesi iki takım futbolcularının sahaya çıkarken, taraftarlar tarafından kale arkasında meşaleler yakıldı ve vinç yardımıyla dev bir pankart açıldı. Bir süre sonra ise vinçten kopan pankart taraftarların üzerine düştü. Yaşanan bu olay sonrası saha kenarındakiler, o bölgede yaralananların yardımına koştu.

Hazırlık maçı da iptal edilirken, Twente kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taraftarların bilincinin yerinde olduğunu ve tıbbi yardım aldıklarını, tedbir amaçlı ambulans çağrıldığı ifade edildi. Kulüp geçmiş olsun mesajı yayımlayarak, tüm dikkatlerinin olaydan etkilenen taraftarlara yoğunlaştığı belirtildi.