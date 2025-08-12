Hollanda’da İsrail’e tepki: Microsoft işgal edildi

Dış Haberler

İsrail istihbaratının, Filistinlilere ait 200 milyon saatlik telefon görüşmesi kayıtlarını Hollanda’daki Microsoft sunucularında depoladığı haberi üzerine protestocular binada işgal eylemi düzenledi. Geef Tegengas adlı bir grup, İsrail ordusuna ait verilerin depolandığı iddiasıyla Microsoft sunucu merkezini işgal etti.

Şirketin Hollanda’daki veri merkezinin giriş kapısında oturma eylemi yapan aktivistlerden bazıları binanın çatısına da çıktı. Gruptakiler veri merkezi çalışanlarını "İsrail istihbarat verileri sunuculardan silinene kadar iş bırakmaya" çağırdı. İddiaya göre şirket, sunucularında İsrail istihbaratının talepleri doğrultusunda bazı değişiklikler yaptı ve İsrail’e özel erişim ve güvenlik sağladı. Verilerin Hollanda ve İrlanda’daki sunucularda saklandığı sanılıyor.

Haber Hollanda içinde siyasi tartışmalara da yol açarken bazı muhalefet milletvekilleri "soykırıma aracılık edecek bilgilerin Hollanda’da depolanmasına" tepki gösterdi.