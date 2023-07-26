Hollanda’da kargo gemisinde yangın: 1 ölü

Hollanda açıklarında otomobil taşıyan Panama bandralı kargo gemisinin alev alması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hollanda’nın kuzeyinde 2 bin 857 aracın bulunduğu Panama bandralı Fremantle Highway adlı kargo gemisinde gece saatlerinde yangın çıktı. Hollanda sahil güvenliği tarafından yapılan açıklamada, gemide bulunan 23 kişinin bot ve helikopterlerle kurtarılarak Lauwersoog Limanı’na tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada, mürettebatın yangını söndürmeye çalıştığı ancak alevlerin kontrol altına alınamaması nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Almanya’dan Mısır’a araç taşıyan gemideki yangının elektrikli bir otomobilin alev alması sonucu çıktığı öğrenilirken, gemideki yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği açıklandı.