Hollanda’da polislerin grevi derbiyi erteletti

Spor Servisi

Hollanda Süper Ligi’nde (Eredivisie) Pazar günü oynanması planlanan Feyenoord-Ajax karşılaşması, polis sendikalarının aldığı grev kararı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

BBC’de yer alan habere göre genellikle gergin bir havada geçen iki ezeli rakibin maçında polisin görev yapmayacak olması nedeniyle, Rotterdam Belediyesi, polis ve savcılık, “Oyuncuların ve taraftarların güvenliğinin yeterince garanti edilemeyeceği" gerekçesiyle erteleme kararı aldı.

Hollanda’daki polis sendikaları, erken emeklilik ve daha iyi sosyal haklar için bir süredir eylem yapıyor. Polis memurları, bu eylemler nedeniyle sosyal olaylar ve stadyumlarda yer almıyor. Hollanda polisi, tehlikeli bir görev yaptıkları gerekçesiyle kadınlarda 65, erkeklerde 67 olan emeklilik yaşının daha erkene çekilmesini istiyor.