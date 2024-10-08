Hollandalı futbol efsanesi Johan Neeskens hayatını kaybetti
Hollandalı futbol efsanesi Johan Neeskens 73 yaşında yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Hollandalı efsane futbolcu Johan Neeskens, 73 yaşında hayatını kaybetti.
Hollanda ekibi Ajax, Neeskens için başsağlığı mesajı yayınladı.
In loving memory: Johan Neeskens 🙏 pic.twitter.com/QIhIt7VWR7— AFC Ajax (@AFCAjax) October 7, 2024
Kariyerinde Ajax, Barcelona, NY Cosmos, Groningen, FC Baar ve FC Zug formalarını terleten Neeskens, 2009-2010 yılları arasında Galatasaray'da teknik direktör Frank Rijkaard'ın yardımcılığını yapmıştı.
Futbolculuk kariyerinde 11 kupa kazanan Neeskens, 1974 ve 1978 Dünya Kupalarında final oynayan Hollanda Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından biriydi.