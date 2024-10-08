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Hollandalı futbol efsanesi Johan Neeskens hayatını kaybetti

Hollandalı futbol efsanesi Johan Neeskens 73 yaşında yaşamını yitirdi.

Spor
  • 08.10.2024 11:47
  • Giriş: 08.10.2024 11:47
  • Güncelleme: 08.10.2024 11:53
Kaynak: AA
Hollandalı futbol efsanesi Johan Neeskens hayatını kaybetti
Fotoğraf: DepoPhotos

Hollandalı efsane futbolcu Johan Neeskens, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Hollanda ekibi Ajax, Neeskens için başsağlığı mesajı yayınladı.

Kariyerinde Ajax, Barcelona, NY Cosmos, Groningen, FC Baar ve FC Zug formalarını terleten Neeskens, 2009-2010 yılları arasında Galatasaray'da teknik direktör Frank Rijkaard'ın yardımcılığını yapmıştı.

Futbolculuk kariyerinde 11 kupa kazanan Neeskens, 1974 ve 1978 Dünya Kupalarında final oynayan Hollanda Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından biriydi.

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