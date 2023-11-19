Hollywood yapımcısı Irwin Winkler, Creed'in 4. filmine hazırlandıklarını açıkladı

"Rocky" ve "Creed" filmlerinin yapımcısı Irwin Winkler, Creed serisinin 4. filmi için hazırlıklara başladıklarını duyurdu.

Haber sitesi Deadline'ın Los Angeles'ta düzenlediği panelde konuşan Winkler, "Creed IV'ü yapmayı planlıyoruz. Elimizde güzel bir hikaye var. Grevler nedeniyle biraz geciktik ama önümüzdeki sene ön yapıma başlarız." dedi.

Winkler, ana karakter Michael B. Jordan'ın üçüncü filmdeki gibi yeni filmde de yönetmen koltuğuna oturacağını kaydederek, "Çok iyi iş çıkardı. Kamera arkasında gayet rahattı." şeklinde konuştu.

Yeni filmde Rock karakterini canlandıran Sylvester Stallone'un yer alıp almayacağına ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.

Mart ayında vizyona giren "Creed III", uluslararası gişede 275 milyon ABD doları hasılat yaparak Creed serisinin en yüksek gişe rakamına ulaştı.