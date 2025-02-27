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Hollywood yıldızı Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa ölü bulundu

Hollywood yıldızı Gene Hackman'ın eşi Betsy Arakawa ile birlikte evlerinde ölü bulunduğu açıklandı.

Dünya
  • 27.02.2025 11:41
  • Giriş: 27.02.2025 11:41
  • Güncelleme: 27.02.2025 11:48
Hollywood yıldızı Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa ölü bulundu

95 yaşındaki Hollywood yıldızı Gene Hackman ve eşi piyanist Betsy Arakawa, Santa Fe'deki evlerinde ölü bulundu.

Santa Fe İlçe Şerifi Adan Mendoza yaptığı açıklamada, çiftin ve köpeklerinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, ölümlere ilişkin bilgi verilmezken, cinayetten şüphelenilmediği belirtildi. Hackman, 'The French Connection', 'Bonnie and Clyde' ve 'The Royal Tenenbaums' filmleri ile tanınıyor.

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