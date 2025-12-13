Hollywood yıldızı Peter Greene evinde ölü bulundu

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun Pulp Fiction (Ucuz Roman) filmindeki performansıyla hafızalara kazınan yıldız oyuncu Peter Greene evinde ölü bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 60 yaşındaki Greene'in New York'un Lower East Side bölgesinde yaşadığı apartman dairesinde cansız bedeninin bulunduğu açıklandı.

Peter Greene'in menajeri Gregg Edwards haberi doğruladı.

Polis yetkilileri de New York Post'a yaptıkları açıklamada Greene'in öğleden sonra 15.25 civarında evinde tepkisiz bir şekilde bulunduğunu açıkladı.

Peter Greene'in olay yerinde hayatını kaybettiği de polisin verdiği bilgiler arasında.

YENİ BİR PROJEYE BAŞLAYACAKTI

Peter Greene, 1990'ların ortalarına kadar oyunculukla ilgilenmedi. İlk büyük çıkışını da Ucuz Roman filmindeki Zed rolüyle yaptı. Ardından da Maske'deki kötü karater Dorian Tyrell geldi.

Clean, Shaven filminde de şizofrenik Peter Winter karakterini canlandırdı.

Olağan Şüpheliler filmindeki Redfoot karakteri de onun hafızalara kazınmasını sağladı.

Menajeri ve uzun süreli arkadaşı olan Gregg Edwards'ın verdiği bilgiye göre Peter Greene, önümüzdeki yılın ocak ayında Mickey Rourke ile birlikte Mascots adlı yeni bir projeye başlamak üzereydi.