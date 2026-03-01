Hollywood’dan Trump'a İran tepkisi: Stephen King'den "görevden alma" çağrısı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava operasyonları dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, ABD’de de sanat ve kültür dünyasından tepkiler yükseldi. Politik görüşlerini açıkça dile getiren birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla operasyonları ve Trump yönetimini eleştirdi.

Rock müzisyenlerinden Hollywood oyuncularına, yazar ve komedyenlere kadar farklı alanlardan isimler, hem saldırı kararını hem de Trump’ın seçim dönemindeki “barış” söylemlerini gündeme taşıdı.

“BAŞKALARININ ÇOCUKLARI ÖLECEK”

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in saldırılarda öldürüldüğünü açıklamasının ardından, rock grubu The White Stripes'ın solisti Jack White, şu ifadeleri kullandı:

"Üzerinde 'ABD' yazan bir kamyoncu şapkası takarken bir ülkeye savaş ilan etmesini izlemek hoşunuza gidiyor mu? İşte 'Barış Kurulu'nun lideri. Donny, bir sonraki savaş duyurusu için, kadife eşofman giyip Big Mac yerken ayaklarını Resolute masasına uzatmanı öneririm"

"Venezule, Grönland, İran, Küba; ne fark var ki, değil mi? Don Jr. veya Barron'un savaşmasına veya ölmesine gerek yok, başkalarının çocukları ölecek. O yüzden işgal et ve bombala!"

"Barış Kurulu için yeni üyeler bir milyar dolardan başlayan fiyatlarla! Donny'nin henüz gerçek bir Nobel Barış Ödülü almadığına inanabiliyor musunuz? Haksızlık! Belki üçüncü döneminde bir tane alır"

RUFFALO’DAN KUSHNER PAYLAŞIMI

Marvel Sinematik Evreni'nde Hulk karakteriyle tanınan Mark Ruffalo ise Instagram hesabında, Trump’ın İran’la yürütülen temaslarda rol aldığı belirtilen damadı Jared Kushner hakkında bir makale paylaşarak şu notu düştü:

"Savaşa girmemizi sağlamak için gönderildi"

CARRİE COON: “ŞAKA DEĞİLMİŞ”

‘White Lotus’ dizisinin yıldızı Carrie Coon, X hesabından şu yorumu yaptı:

'Savaş Bakanlığı.' Bu konuda şaka yapmıyorlarmış.

STEPHEN KİNG: “GÖREVDEN ALIN”

Korku romanları yazarı Stephen King ise anayasal yetkilere dikkat çekerek şunları söyledi:

“ABD Anayasası'nın 1. Madde, 8. Bölümü uyarınca, savaş ilan etme, ordu kurma ve destekleme, donanma sağlama ve sürdürme, askeri harcamaları finanse etme ve düzenleme yetkisi yalnızca Kongre'ye aittir"

Ünlü yazar, “O şerefsizi görevden alın” diyerek tepkisini dile getirdi.

JOHN CUSACK: “DİKKAT DAĞITMA SAVAŞI”

Oyuncu John Cusack ise sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Trump, Epstein olayından dikkatleri dağıtmak ve 30 yılı aşkın süredir bunun için lobi yapan Netanyahu'nun isteklerini yerine getirmek için bir kışkırtma savaşı başlatıyor. Artık yetmez mi?"

Sanat dünyasından gelen bu açıklamalar, ABD’de İran operasyonuna yönelik tartışmaların yalnızca siyasi değil, toplumsal ve kültürel alana da yayıldığını gösteriyor.

ROSİE O’DONNELL: “HER ZAMAN YALAN SÖYLÜYOR”

Amerikalı komedyen Rosie O'Donnell, Trump’ın hava saldırısı kararının seçim kampanyasındaki vaatleriyle çeliştiğini savundu. O'Donnell, Trump’ın 2024 başkanlık kampanyasından iki alıntı içeren bir gönderinin altına şu ifadeyi yazdı:

"Sadece ve her zaman yalan söylüyor #Trump'ıAzledin"

Paylaşımdaki ilk alıntı şöyleydi:

Kamala kazanırsa, onu sadece ölüm ve yıkım bekliyor çünkü o bitmek bilmeyen savaşların adayı. Ben barışın adayıyım. Ben barışım.

İkinci alıntı ise şu ifadeleri içeriyordu:

Savaş başlatmayacağım, savaşları durduracağım.