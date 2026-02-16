Hollywood’un efsane ismi Robert Duvall 95 yaşında hayatını kaybetti

Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Robert Selden Duvall, 95 yaşında yaşamını yitirdi. 5 Ocak 1931’de ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego kentinde doğan Duvall’ın, 15 Şubat 2026’da Virginia’daki evinde hayatını kaybettiği açıklandı. Ölüm haberi eşi Luciana Duvall tarafından duyuruldu.

Yaklaşık 70 yıla yayılan kariyerinde sinema tarihine damga vuran yapımlarda rol alan Duvall, özellikle The Godfather (Baba), Apocalypse Now ve Tender Mercies filmleriyle hafızalara kazındı.

1984 yapımı Tender Mercies filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar ödülünün sahibi oldu.

Hem karakter oyunculuğundaki ustalığı hem de seçici filmografisiyle Hollywood’un en saygın isimleri arasında gösterilen Duvall, geride sinema tarihine geçen unutulmaz performanslar bıraktı. Sinema dünyası, usta oyuncunun vefatıyla büyük bir kayıp yaşadı.