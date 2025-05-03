Holter cihazı için hastadan pil istendi

Haber Merkezi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Urfa’daki Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kalp ritim holter cihazı için hastalardan "Duracell marka AAA pil" istendiğini belirterek sağlık sistemindeki çöküşe dikkat çekti. Tanal, “Halkın cebinden pil parası çıkaran bir sistem çökmüştür” dedi.

Kamuoyuna sıkça “şehir hastaneleriyle çağ atladık” mesajları veren Sağlık Bakanlığı, Harran’da yaşanan bu skandal karşısında sessizliğini korurken, Tanal şu soruları yöneltti: “Devlet hastanesi, bir pil için hastayı neden markete gönderiyor? Kalp ritim sorunu yaşayan hastaya neden bir ay sonraya randevu veriliyor? Sağlık sistemi yalnızca görsel propagandadan mı ibaret?”