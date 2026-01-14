Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Honda, 43 yıllık logosunu değiştiriyor

Japon otomotiv devi Honda, 43 yıllık logosunu değiştirmeye hazırlanıyor. Yeni logo önümüzdeki yıldan itibaren kullanılmaya başlayacak.

Teknoloji
  • 14.01.2026 16:01
  • Giriş: 14.01.2026 16:01
  • Güncelleme: 14.01.2026 16:06
Kaynak: Haber Merkezi
Honda, 43 yıllık logosunu değiştiriyor
Fotoğraf: DepoPhotos

Türkiye'de en çok satan otomobil markaları arasında yer alan Honda, 43 yıllık logosunu değiştirmeye hazırlanıyor.

Japon otomotiv devi, daha önce yalnızca konsept araçlarda görülen yeni logo tasarımının 2027 yılından itibaren seri üretim modellerde yer alacağını açıklandı.

Marka, “Zero” serisi konseptlerinde daha sade ve çağdaş bir logo tercih etmiş, ancak bu tasarımı uzun süre üretim modellerine yansıtmamıştı.

Son yapılan değerlendirmelerle birlikte Honda, bu logonun yalnızca konsept ya da elektrikli araçlarla sınırlı kalmayarak tüm model ailesinde standart hale getirilmesine karar verdi.

Honda'nın yeni logosu

Şirketten yapılan açıklamaya göre logo değişimi 2027 yılında kademeli şekilde uygulanacak. İlk aşamada elektrikli modeller ile büyük hacimli hibrit araçlar yeni logoyla yollara çıkacak. Sürecin devamında ise diğer Honda modelleri de aşamalı olarak yeni marka kimliğine geçecek.

BirGün'e Abone Ol