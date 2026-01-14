Honda, 43 yıllık logosunu değiştiriyor

Türkiye'de en çok satan otomobil markaları arasında yer alan Honda, 43 yıllık logosunu değiştirmeye hazırlanıyor.

Japon otomotiv devi, daha önce yalnızca konsept araçlarda görülen yeni logo tasarımının 2027 yılından itibaren seri üretim modellerde yer alacağını açıklandı.

Marka, “Zero” serisi konseptlerinde daha sade ve çağdaş bir logo tercih etmiş, ancak bu tasarımı uzun süre üretim modellerine yansıtmamıştı.

Son yapılan değerlendirmelerle birlikte Honda, bu logonun yalnızca konsept ya da elektrikli araçlarla sınırlı kalmayarak tüm model ailesinde standart hale getirilmesine karar verdi.

Honda'nın yeni logosu

Şirketten yapılan açıklamaya göre logo değişimi 2027 yılında kademeli şekilde uygulanacak. İlk aşamada elektrikli modeller ile büyük hacimli hibrit araçlar yeni logoyla yollara çıkacak. Sürecin devamında ise diğer Honda modelleri de aşamalı olarak yeni marka kimliğine geçecek.