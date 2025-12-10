Honda PCX Kampanyası Aralık 2025: Honda PCX fiyat listesi ve özellikleri

Honda’nın Türkiye’de en çok tercih edilen scooter modellerinden biri olan Honda PCX, dikkat çeken bir kampanyayla motosiklet severlerin karşısına çıkıyor. 225.000 TL’ye kadar %0 faizli 12 ay taksit fırsatı sunan kampanya, özellikle uygun ödeme koşulları ve düşük kullanım maliyetiyle öne çıkan PCX modelini daha erişilebilir hâle getiriyor. Peki, Honda PCX kampanyası neleri kapsıyor? Honda PCX fiyatı ne kadar? İşte tüm detaylar…

HONDA PCX ARALIK 2025 KAMPANYASI

Honda PCX Deluxe modeli, Aralık ayı boyunca seçili anlaşmalı bankalar aracılığıyla 225.000 TL’ye kadar %0 faizli 12 ay taksit avantajı sunuyor. Kampanya kapsamında kalan tutar ise Aralık ayı liste fiyatı üzerinden peşin olarak ödeniyor.

Kampanya koşulları

225.000 TL’ye kadar seçili anlaşmalı bankalarla %0 faizli 12 ay taksit.

taksit. Kalan tutar Aralık 2025 liste fiyatı üzerinden peşin ödenir.

Yetkili satıcılar satış fiyatlarını değiştirme hakkına sahiptir.

Finansman koşulları, anlaşmalı finans kuruluşlarının belirlediği şartlara bağlıdır.

Finans onayı tamamen finans kuruluşlarının inisiyatifindedir.

Honda Türkiye A.Ş. kampanya koşullarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapabilir.

HONDA PCX ARALIK 2025 FİYAT LİSTESİ

Model Aralık 2025 Tavsiye Edilen Satış Başlangıç Fiyatı Honda PCX Deluxe 263.750 TL

Kampanya kapsamında 225.000 TL’ye kadar olan kısmı faizsiz taksitlendirilirken, fiyatın geri kalan tutarı peşin olarak ödenmektedir.

HONDA PCX 2025 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Honda PCX, yakıt ekonomisi, konforlu sürüş yapısı ve şehir içi kullanımda sunduğu pratiklik ile öne çıkan modern bir scooter modelidir. İşte Honda PCX’in teknik özellikleri:

Motor ve Performans

Motor tipi: Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, 4 supaplı, tek silindirli SOHC eSP+

Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, 4 supaplı, tek silindirli SOHC eSP+ Maksimum güç: 12,5 HP (9,2 kW) @ 8750 d/d

12,5 HP (9,2 kW) @ 8750 d/d Maksimum tork: 11,7 Nm @ 6500 d/d

11,7 Nm @ 6500 d/d Motor hacmi: 125 cc

125 cc Yakıt tüketimi: 2.1 L

2.1 L Yakıt kapasitesi: 8.1 L

Şanzıman ve Aktarma

Kavrama tipi: Kuru tip, otomatik santrifüj

Kuru tip, otomatik santrifüj Aktarma: V kayış

V kayış Şanzıman tipi: Otomatik Vites (CVT)

Otomatik Vites (CVT) Quickshifter: Yok

Yok Vites sayısı: Sonsuz oran

Boyutlar ve Ağırlık

Uzunluk: 1935 mm

1935 mm Genişlik: 740 mm

740 mm Yükseklik: 1125 mm

1125 mm Dingil mesafesi: 1315 mm

1315 mm Sele yüksekliği: 763 mm

763 mm Yerden yükseklik: 135 mm

135 mm Islak ağırlık: 134 kg

Suspansiyon ve Fren Sistemi

Ön süspansiyon: 89 mm hareket mesafeli teleskopik çatal

89 mm hareket mesafeli teleskopik çatal Arka süspansiyon: 95 mm rezervuarlı twin salıncak kolu

95 mm rezervuarlı twin salıncak kolu Fren sistemi: Tek kanallı ABS

Tek kanallı ABS Ön fren: 220 mm, 2 piston kaliperli tek disk

220 mm, 2 piston kaliperli tek disk Arka fren: 220 mm, tek piston kaliperli tek disk

Lastikler

Ön lastik: 110/70-14M/C 50P

110/70-14M/C 50P Arka lastik: 130/70-13M/C 63P

Honda PCX Aralık 2025 kampanyası ne zaman geçerli?

Kampanyanın bir geçerlilik süresi bulunmuyor. Kampanyada değişiklik yapma hakları Honda'ya ait.

PCX kampanyası için buraya tıklayabilirsiniz.

Honda PCX kampanyasında faiz oranı nedir?

225.000 TL’ye kadar olan finansman için %0 faizli 12 ay taksit imkânı sunulmaktadır.

Honda PCX Aralık 2025 fiyatı ne kadar?

Honda PCX Deluxe modelinin tavsiye edilen satış başlangıç fiyatı 263.750 TL’dir.

Honda PCX hangi motor tipine sahiptir?

Honda PCX, sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, tek silindirli SOHC eSP+ motor yapısına sahiptir.

Kampanyadan kimler yararlanabilir?

Anlaşmalı finans kuruluşlarının şartlarını sağlayan ve kredi onayı alan kullanıcılar kampanyadan yararlanabilir.

Kampanya kapsamında kalan tutar nasıl ödeniyor?

Kampanya kapsamındaki 225.000 TL’ye ek kalan kısım liste fiyatı üzerinden peşin olarak ödenmektedir.