Honda, Türkiye'de Civic satışını durdurdu

Japon otomotiv devi Honda, Türkiye pazarında en çok tercih edilen modellerinden Civic'in satışlarını resmi olarak durdurdu.

Şirket tarafından yapılan bilgilendirmede, kararın tüketici alışkanlıklarındaki değişimlere dayandığı ifade edildi. Açıklamada, "Son yıllarda sedan araçlara olan ilginin azalması ve gelişen pazar koşulları ile birlikte Civic model araçları bir süre ürün gamımızdan çıkartma kararı almış bulunuyoruz" denildi.

Öte yandan sektör kulislerinde, bu kararda ekonomik gerekçelerin yattığı konuşuluyor. Otomobil yazarı Emre Özpeynirci, uygulanan gümrük vergisine işaret ederek, "Civic’in Türkiye’ye ithal edilmesi ve buna eklenen %25 ilave gümrük vergisi de bu kararın alınmasında etkili olmuştur" dedi.

Özpeynirci, X hesabından yağtığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Honda, Türkiye’de Civic satışını durdurdu Gerekçe şu şekilde açıklandı: 'Son yıllarda sedan araçlara olan ilginin azalması ve gelişen pazar koşulları ile birlikte Civic model araçları bir süre ürün gamımızdan çıkartma kararı almış bulunuyoruz.' Ancak madalyonun görünmeyen yüzü de var. Civic’in Türkiye’ye ithal edilmesi ve buna eklenen %25 ilave gümrük vergisi de bu kararın alınmasında etkili olmuştur. Özetle mesele yalnızca 'sedan ilgisinin azalması' değil; maliyetler, fiyatlama baskısı ve rekabetçi olamama riski de Civic’in Türkiye molasını kaçınılmaz hale getirdi. Yorum sizin..."