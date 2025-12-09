Hong Kong'daki Tai Po yangınında ölenlerin sayısı 160'a yükseldi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po ilçesinde 26 Kasım'da 8 apartmanın bulunduğu Wang Fuk Sitesi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 160'a yükseldiği bildirildi.

Hong Kong Emniyet Müdürü Joe Chow Yat-ming, yaptığı açıklamada, yanan binalarda yapılan aramalarda bir kişinin daha ceset kalıntılarına ulaşıldığını belirtti.

Yapılan DNA testinde kalıntıların bina sakinlerden birine ait olduğunun teşhis edildiğini aktaran Chow, böylece can kaybı sayısının 160'a yükseldiğini ifade etti.

Chow, 160 kişiden şu ana kadar 120’sinin kimliğinin tespit edildiğini, 40 kişinin cansız bedeninin ise DNA testiyle teşhis edilmeyi beklediğini bildirdi.

Daha önceki açıklamalarda yangında 11'i itfaiyeci 79 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

TAİ PO YANGINI

Tai Po ilçesinde Wang Fuk Sitesi'nde 26 Kasım'da öğle saatlerinde başlayan yangın, binaların tadilatı için dış cephelerine kurulu bambu iskeleler, file kaplama ve izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla hızla yayılmıştı.

Yaklaşık 4 bin 600 kişinin yaşadığı tahmin edilen sitedeki 8 apartmandan 7'si alevler içinde kalırken, yangının söndürülmesi yaklaşık 2 gün sürmüştü.

SON 70 YILDA EN FAZLA CAN KAYBINA YOL AÇAN YANGIN

Hong Kong'da 17 yıl sonra ilk defa 5. seviye alarm verilmesine yol açan olay, kentte son 70 yılda en fazla can kaybına yol açan yangın olarak kayıtlara geçmişti.

Yangına ilişkin soruşturmayı yürüten emniyet birimleri, sitedeki tadilatı yapan inşaat şirketinin 2 müdürü ile danışman mühendisin olduğu 3 kişiyi "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla gözaltına almıştı.

Hong Kong Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (ICAC) da tadilat çalışmalarındaki usulsüzlüklere ilişkin başlattığı yolsuzluk soruşturmasında 13 kişiyi gözaltına almıştı.

Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu, adli soruşturmaya ilaveten inşaat çalışma sisteminden kaynaklanan ihmalleri ele almak üzere bir bağımsız inceleme komitesi kurulacağını bildirmişti.