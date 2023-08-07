Hong Kong hükümeti, protestocuların marşının yasaklanması için temyize gitti

PEKİN (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yerel hükümet, mahkemenin "Glory to Hong Kong" şarkısını yasaklama talebini reddetmesine karşı temyize başvurdu.

Adalet Bakanlığı, temyiz mahkemesine yaptığı başvuruda 2019'daki hükümet karşıtı protestolarda bağımsızlık yanlıları tarafından kullanılan şarkının yasaklanmasının ulusal güvenlik çıkarlarını ilgilendirdiğini, bu yüzden dava sonuçlanana kadar geçici olarak yasaklanmasını istedi.

Hong Kong hükümetinin "bölgenin bağımsızlığını teşvik ettiği" ve "dinleyenlerde Hong Kong'un Çin'den ayrı bir ülke olduğu izlenimi yarattığı" gerekçesiyle "Glory to Hong Kong" şarkısının yasaklanması talebi, 28 Temmuz'da ilk derece mahkemesi tarafından reddedilmişti.

Mahkeme, kararında, şarkının Hong Kong'da yayınlanmasının ve dağıtılmasının halihazırda yasak olduğunu ancak topyekun yasaklanmasına ve uluslararası yayın platformlarda dinlenmesinin suç sayılmasına gerek olmadığına hükmetmişti.

Mahkeme şarkının yasaklanma talebini kabul etseydi, çevrim içi platformlar da dahil şarkıyı kullananlar "Çin ulusal marşına hakaret etmekten" suçlu bulunacaktı.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'ndeki demokrasi yanlısı protestolarda kullanılan şarkı, birkaç uluslararası spor etkinliğinde yanlışlıkla Çin'in ulusal marşı yerine çalınmıştı.

Hong Kong hükümeti, Google'da Hong Kong şehrinin marşı aratıldığında "Glory to Hong Kong" şarkısı yerine Çin'in ulusal marşını ilk arama sonucu olarak göstermesini talep etmişti.

Google ise talebin kabul edilmesi için Hong Kong hükümetinin şarkının yerel yasaları ihlal ettiğine dair bir mahkeme kararı getirmesi gerektiğini belirtmişti.