Hong Kong'ta uçak pistten çıkıp denize sürüklendi: 2 personel hayatını kaybetti

Türkiye merkezli ACT Havayolları’na ait Boeing 747 tipi kargo uçağı, Hong Kong Uluslararası Havalimanı’na inişi sırasında kontrolden çıkarak yer hizmetleri aracına çarptı ve denize sürüklendi. Kazada yer hizmetleri aracındaki 2 personel hayatını kaybetti.

Çin’in Hong Kong özel idari bölgesi, sabah erken saatlerde (yerel saat 03.53) büyük bir havacılık kazası meydana geldi.

Dubai El Maktum Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan Türkiye merkezli ACT Havayolları’na ait EK9788 sefer sayılı Boeing 747 tipi kargo uçağı, inişi sırasında pistte kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan uçak, pist yakınlarında bulunan bir yer hizmetleri aracına çarptıktan sonra denize sürüklendi.

4 MÜRETTEBAT KURTARILDI

Hong Kong yerel basınında yer alan haberlere göre, kazada yer hizmetleri aracında bulunan 2 personel olay yerinde hayatını kaybetti.

Uçakta bulunan 4 mürettebatın ise kurtarılarak hastanede tedavi altına alındığı ve durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Emirates Havayolları, uçağın ACT Havayolları’ndan kiralandığını doğrulayarak, mürettebatın güvende olduğunu ve uçakta kargo bulunmadığını teyit etti.

Kaza nedeniyle Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nın kuzey pisti, soruşturma ve kurtarma çalışmaları tamamlanana kadar hava trafiğine geçici olarak kapatıldı.

Kazanın kesin nedeni hakkında detaylı soruşturma başlatıldı.

Video: AA