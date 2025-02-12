Hoovering ne demek? Hoovering yapan kişiyle nasıl mücadele edilir?

İlişkilerde bazı insanlar duygusal manipülasyon yöntemlerine başvurarak, karşı tarafı kontrol altında tutmaya çalışır. Hoovering, özellikle toksik ve narsistik ilişkilerde sıkça karşılaşılan bir manipülasyon tekniğidir. Peki, hoovering ne demek? Hoovering nasıl anlaşılır ve nasıl başa çıkılır? İşte, bu konuda merak edilen tüm detaylar!

HOOVERİNG NE DEMEK?

Hoovering, İngilizce “hoover” (süpürmek, çekmek) kelimesinden türetilmiş bir terimdir. Bir kişinin eski partnerini ya da geçmişte bağını kopardığı birini yeniden kendi etkisi altına almaya çalışmasını ifade eder.

Bu terim genellikle narsistik kişilik bozukluğu olan bireylerin, ilişkide terk edildikten veya uzaklaştırıldıktan sonra eski partnerlerini manipüle ederek geri çekmeye çalışması durumunda kullanılır. Hoovering yapan kişi, kurbanını yeniden ilişkiye çekebilmek için özür dileme, pişmanlık gösterme, duygusal şantaj veya geçmişteki güzel anıları hatırlatma gibi yöntemler kullanır.

HOOVERİNG VE NARSİSTİK MANİPÜLASYON

Hoovering, narsistik manipülasyonun en güçlü silahlarından biridir. Narsistler, terk edildiklerinde veya karşılarındaki kişi uzaklaşmaya çalıştığında, kendilerini yeniden kabul ettirmek için bu taktiği uygularlar.

Hoovering yapan bir kişi, aşağıdaki yollarla kurbanını geri çekmeye çalışabilir:

Sürekli mesaj atarak veya arayarak ilgisini belli etme

Sosyal medyada geçmiş paylaşımlar üzerinden etkileşim kurma

Duygusal şantaj ve mağdur rolü oynama

"Seni özledim" ya da "Seni kaybetmek istemiyorum" gibi romantik sözlerle kandırmaya çalışma

Geçmişteki güzel anıları hatırlatarak duygusal bağ kurmaya çalışma

Tehditkar veya agresif tavırlarla korku yaratma

HOOVERİNG ÖRNEKLERİ: KENDİ HAYATINIZDA FARK ETTİNİZ Mİ?

Hoovering nasıl anlaşılır? İşte, günlük hayatta sıkça karşılaşılan hoovering örnekleri:

Eski partneriniz, sizi kaybettiğini anladıktan sonra aniden size mesajlar atmaya başlıyor mu?"

Beni bir daha asla affetmeyeceksin değil mi?" gibi cümlelerle suçluluk hissetmenize neden oluyor mu?

Sizi tekrar kazanmak için geçmişteki güzel anıları anlatıyor mu?

Bir süredir görüşmediğiniz biri aniden size "çok değiştiğini" ve yeniden bir şans istediğini söylüyor mu?

Ayrıldıktan sonra sizi kötüleyen biri, bir anda yeniden ilgi göstermeye başlıyor mu?

Eğer bu davranışlarla karşılaşıyorsanız, hoovering manipülasyonuna maruz kalıyor olabilirsiniz.

HOOVERİNG NEDEN YAPILIR?

Hoovering, tamamen kontrolü elde tutma isteğiyle gerçekleştirilir. Bir kişi, özellikle narsist bir birey, karşısındaki kişinin tamamen hayatından çıkmasını istemez. İşte hoovering yapmalarının en yaygın nedenleri:

Kontrolü Kaybetmemek: Narsist kişiler, ilişkilerde gücü elinde tutmak ister. Eski partnerin tamamen özgürleşmesi, narsist için bir kayıptır.

Yalnız Kalmaktan Korkmak: Özellikle narsist bireyler, ilgiye muhtaç oldukları için eski partnerlerine dönerler.

Alternatif Bulamamak: Yeni bir ilişki kurmakta zorlanan manipülatif kişiler, eski ilişkilerine geri dönmeye çalışabilir.

İntikam Duygusu: Bazı insanlar, birini geri kazandıktan sonra yeniden terk ederek güç gösterisi yapmak ister.

HOOVERİNG’E KARŞI NASIL ÖNLEM ALINIR?

Hoovering yapan bir kişiye nasıl tepki verilmeli? İşte en etkili yöntemler:

Tepki Vermemek: Narsistik kişiler, karşılarındaki kişinin ilgisini çekmek için her yolu dener. Onları görmezden gelmek, güçlerini kaybetmelerine neden olur.

Narsistik kişiler, karşılarındaki kişinin ilgisini çekmek için her yolu dener. Onları görmezden gelmek, güçlerini kaybetmelerine neden olur. Sınır Koymak: Açık ve net sınırlar belirleyerek, onların tekrar hayatınıza girmesini engelleyin.

Açık ve net sınırlar belirleyerek, onların tekrar hayatınıza girmesini engelleyin. Sosyal Medyada Engellemek: Eğer sosyal medya üzerinden iletişime geçmeye çalışıyorlarsa, engellemek en iyi çözümdür.

Eğer sosyal medya üzerinden iletişime geçmeye çalışıyorlarsa, engellemek en iyi çözümdür. Duygusal Manipülasyona Karşı Farkındalık: Duygularınızı kontrol etmeye çalışarak, eski hatalara düşmemeye özen gösterin.

Duygularınızı kontrol etmeye çalışarak, eski hatalara düşmemeye özen gösterin. Profesyonel Destek Almak: Eğer hoovering ciddi bir psikolojik baskı oluşturuyorsa, bir terapistten destek almak faydalı olabilir.

HOOVERİNG NARSİSTLERİN YAPTIĞI BİR ŞEY MİDİR?

Evet, özellikle narsistik kişilik bozukluğu olan bireylerde sıkça görülür. Ancak her manipülatif kişi narsist olmayabilir.

HOOVERİNG BİR İLİŞKİYİ KURTARMANIN YOLU OLABİLİR Mİ?

Hayır. Hoovering, sağlıksız bir ilişkinin devam etmesini sağlamaya yönelik bir manipülasyon yöntemidir.

HOOVERİNG YAPAN BİRİ DEĞİŞEBİLİR Mİ?

Değişmesi mümkündür, ancak bunun için profesyonel yardım alması ve bilinçli olarak davranışlarını değiştirmesi gerekir.

HOOVERİNG VE GASLİGHTİNG ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Gaslighting, karşı tarafın gerçeklik algısını bozarak manipüle etmeyi içerir. Hoovering ise kişiyi geri kazanmaya yönelik bir manipülasyon yöntemidir.

HOOVERİNG'E MARUZ KALAN BİRİ NASIL TEPKİ VERMELİDİR?

En iyi yöntem iletişimi tamamen kesmek, sosyal medyada engellemek ve sınırlar koymaktır.

Hoovering, sağlıksız ilişkilerin en büyük belirtilerinden biridir. Eğer birisi geçmişte sizi üzdüğü halde tekrar hayatınıza girmek için manipülatif yöntemler kullanıyorsa, dikkatli olmalısınız. Duygusal şantajlara, geçmişin romantik anılarına ve boş vaatlere aldanmadan, kendi mutluluğunuzu öncelik haline getirin.

Eğer siz de hoovering'e maruz kaldığınızı düşünüyorsanız, en iyi yöntem iletişimi kesmek ve kendi sınırlarınızı korumaktır.