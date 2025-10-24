Hopa Belediye Başkanı Cihan, İBB soruşturması kapsamında ifade verdi

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, İBB soruşturması kapsamında Hopa Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ifade verdi. Başkan Cihan ifade verirken, CHP, Sol Parti, Halkevleri ve çok sayıda Hopalı da başkana destek verdi.

"İBB’DEKİ GÖREV DÖNEMİME İLİŞKİN SORULARA ALNIMIZ AK ŞEKİLDE YANIT VERDİK"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, Hopa Emniyet Müdürlüğü’nde yaklaşık üç buçuk saat süren ifade işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"SORULAR İBB’DEKİ GÖREV DÖNEMİME İLİŞKİNDİ"

İfadesinin içeriğine dair bilgi veren Cihan, “Bana yöneltilen tüm sorular, 2019-2024 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yürüttüğüm Ulaşım Daire Başkanlığı görevim kapsamındaki iş ve işlemlere ilişkindi. Yani şu anki görevim olan Hopa Belediye Başkanlığı’yla ilgili herhangi bir süreç söz konusu değil,” ifadelerini kullandı.

"İHALELERE İLİŞKİN TÜM SORULARA AÇIKLIKLA YANIT VERDİK"

Cihan, soruların çoğunun İBB’deki ihaleler ve idari süreçlere yönelik olduğunu belirterek, “Biz de bütün açıklıkla, görevimizin gereği olarak tüm soruları yanıtladık. İhale yöntemlerine ilişkin gerekli açıklamaları yaptık. Görev sürem boyunca hem İzmir hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ve son iki yıldır Hopa Belediyesi’nde kamu yararını gözeten bir anlayışla çalıştım, bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğim,” dedi.

"SORUŞTURMA GENİŞ KAPSAMLI BİR SÜREÇ"

Soruşturmanın daha geniş bir çerçevede ilerlediğini ifade eden Cihan, “Bu sadece benim görev dönemime ilişkin bir konu değil. 19 Mart sonrasında başlayan, organize bir süreç olarak yürüyen bir dosya var. Büyük ihtimalle Ekrem Başkan’ın da içinde yer aldığı, İstanbul’daki 17 belediye başkanını kapsayan bir soruşturma dosyasının parçası olarak ifadem alındı” diye konuştu.

Cihan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Yaptığımız her işlemin, her çalışmanın arkasındayız. Kamu yararını gözeten bir anlayışla görevimizi sürdürüyoruz. Hopa’da yine halkımız için çalışmaya devam edeceğiz. Burada bulunduğunuz ve destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.”

ÇORBACIOĞLU: BU DAVA EKREM İMAMOĞLU’NA YÖNELİK YARGI SÜRECİNE DAYANAK OLUŞTURMA ÇABASIDIR

Eski CHP Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan’ın ifadesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"SÜREÇ ESENYURT’TAN BAŞLADI, HOPA’DA DEVAM EDİYOR"

Çorbacıoğlu, sürecin 19 Mart’ta Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınmasıyla başladığını hatırlatarak, “Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarımızı kapsayan, halkın oylarıyla seçilmiş insanları itibarsızlaştırmaya yönelik sürecin bir örneğini de bugün Hopa’da yaşadık.” dedi.

"CİHAN’A GÖREVDE OLMADIĞI DÖNEME İLİŞKİN SORULAR YÖNELTİLDİ"

Cihan’a, görevde olmadığı döneme ilişkin sorular yöneltildiğini belirten Çorbacıoğlu, “Kendisi 2023 Kasım ayında görevinden ayrılmış olmasına rağmen Ocak ayında işlendiği iddia edilen bazı ihalelerle ilgili sorular sorulmuş. Bu kadar itibarsızlaştırmanın yapıldığı bir dosyayı ben görmedim.” ifadelerini kullandı.

"İHALE DOSYALARINDA KAMU ZARARI YOK"

Soruşturma kapsamında yaklaşık dokuz ihaleye ilişkin sorular yöneltildiğini söyleyen Çorbacıoğlu, “Bu ihalelerin yarısını Medya A.Ş., yarısını İŞBAK A.Ş. almış. Her iki kurum da İBB’nin kuruluşlarıdır; yandaş ya da partili bir şirket değildir. Burada kamu zararı da söz konusu değildir. Bu, Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere belediye başkanlarımız üzerinden CHP’ye yönelik bir oyunun parçasıdır. Utku Cihan da onurlu bir duruşla ifadesini verdi. Bu dava, Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargılamaya dayanak oluşturma girişimidir. Kimse buradan bir şey çıkaramaz. Utku Başkan’ın onurlu duruşunu tüm Türkiye’ye göstereceğiz.” dedi.

CHP HOPA İLÇE BAŞKANI ŞÜKRÜ AYDEMİR: UTKU BAŞKAN ASLA YALNIZ DEĞİLDİR

CHP Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan’ın ifadesi sonrasında dayanışma çağrısında bulundu. Başkan, “Buraya dayanışma için gelen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Utku Başkan’la omuz omuza, kol kola demokratik mücadelemizi sürdüreceğiz.Utku Başkan asla bu sokaklarda, Hopa’da ve İstanbul’da yalnız değildir. Mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz,” ifadelerini kullandı.

Hopa Belediye başkanı Utku Cihan ifade verirken destek için gelenler ANKA Haber ajansına açıklamalarda bulundu.

CHP ARTVİN İL BAŞKANI ATAN: SADECE BİLGİSİNE BAŞVURULUYOR

CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan’ın İBB soruşturması kapsamında verdiği ifadeye ilişkin açıklamada bulundu.

Atan, “Sayın Başkanımızın 2020-2024 yılları arasında İBB Ulaştırma Daire Başkanlığı görevinden dolayı yalnızca bilgisine başvuruluyor. Herhangi bir suçlama ya da savcılık çağrısı söz konusu değil. Ben bu konuda bir olumsuzluk beklemiyorum. Artvin İl Örgütü olarak Utku Başkanımızın yanındayız,” ifadelerini kullandı.

BORÇKA BELEDİYE BAŞKANI ORHAN: UTKU BAŞKAN’IN YANINDAYIZ, GÜZEL GÜNLER BİZİ BEKLİYOR

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan’ın ifade sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Orhan, “Utku Başkan’ı yalnız bırakmadık. Bu süreç siyasi bir zeminde ilerliyor. Ama inanıyoruz ki güzel günler bizi bekliyor,” dedi.

SOL PARTİ HOPA İLÇE BAŞKANI GÜMÜŞKAYA: HUKUKSUZLUK DÜZENİNE KARŞI YAN YANA MÜCADELE ETMELİYİZ

Sol Parti Hopa İlçe Başkanı Tanju Gümüşkaya, AKP-MHP iktidarı kaybetme korkusuyla hukuku bir sopa gibi kullanıyor. Toplumun desteğini kaybeden iktidar baskıyla ayakta kalmaya çalışıyor. Solun ve sosyal demokratların bu düzene karşı birlikte mücadele etmesi gerekiyor,” ifadelerini kullandı.

HALKEVLERİ BÖLGE TEMSİLCİSİ USTABAŞ: BU MÜCADELE SARAYLA HALK ARASINDADIR, SONUNDA HALK KAZANACAK

Halkevleri Bölge Temsilcisi Kamil Ustabaş, Hopa’da İBB soruşturması kapsamında ifade veren Utku Cihan’a destek açıklamasında bulundu. Ustabaşı,"Bu artık sarayla halk arasındaki bir mücadeledir. İktidar, muhalifleri soruşturma ve yargı süreçleriyle sindirmeye çalışıyor Biz şundan eminiz: Halk saraydan büyüktür. Bu sürecin sonunda halk kazanacak.” değerlendirmesi yaptı.