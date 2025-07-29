Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan’dan asfalt tesisi tepkisi: “Toz bulutları altında yaşamaya mahkûm değiliz”

Artvin'in Hopa ilçesinin girişinde, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki alanda faaliyet gösteren asfalt plentinin yarattığı çevre ve sağlık sorunları bir kez daha kamuoyunun gündeminde.

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla yetkili kurumları göreve çağırdı.

TOZ, GÜRÜLTÜ VE KİRLİLİK HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Terminal alanının karşısında bulunan asfalt plenti, uzun süredir çevrede yaşayan yurttaşların yaşam kalitesini düşürmeye devam ediyor. Hopa Belediyesi’ne ulaşan çok sayıda şikâyet üzerine bölgede tutanak tutulduğunu ve ilgili şirkete cezai işlemler uygulandığını belirten Başkan Cihan, resmi girişimlerin bugüne dek sonuçsuz kaldığını ifade etti.

Cihan, “Tüm çabalarımıza rağmen kentimizin giriş bölgesi hâlâ yoğun toz bulutlarıyla kaplı. Bu durum yalnızca görsel bir sorun değil; doğrudan insan sağlığını etkileyen, çevre kirliliğini artıran bir gerçekliktir" dedi.

Toz bulutları altında yaşamaya mahkum değiliz!



Hopa’mızın girişinde, terminal alanının karşısında ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda bulunan alanda faaliyet gösteren asfalt plenti, ne yazık ki uzun süredir hem çevreyi hem de insan sağlığını tehdit etmeye devam… pic.twitter.com/sJ2tRzwn3r — Dr. Utku Cihan (@UtkuCihan_) July 29, 2025

Cihan açıklamasında, Hopa halkının sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına vurgu yaparak şunları söyledi:

“İlgili kurumlara daha önce defalarca ilettiğimiz taleplerimizi yineliyoruz. Gerekli önlemlerin acilen alınmasını bekliyoruz. Eğer bu koşullar sağlanamıyorsa, söz konusu plent faaliyetini kent dışına taşımalıdır. Hopa halkının bu dayatmaya daha fazla maruz bırakılmasına izin vermeyeceğiz.”

YETKİLİLERE AÇIK ÇAĞRI

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, çevre sağlığını önceleyen bir yaklaşımla sürecin takipçisi olacağını bildirirken; Karayolları Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tüm sorumlu kurumların gerekli adımları derhal atmasını talep etti.